Conférence théorique entre les Partis communistes du Vietnam et de Chine

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne était conduite par Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

La délégation chinoise était dirigée par Li Shulei, membre du Bureau politique, membre du Secrétariat du Comité Central du PCC et chef du Département de l'information du Comité central du PCC.

La 19e Conférence théorique s'est déroulée dans le contexte où les relations Vietnam - Chine continuent de maintenir une bonne tendance de développement après les visites de hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, notamment celle du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, en Chine, et où les deux pays célébreront le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.

Dans son discours, Nguyên Xuân Thang a souligné que continuer à construire et perfectionner de manière synchrone les institutions pour un développement rapide et durable était une question clé pour amener fermement le Vietnam dans une nouvelle ère. Il a affirmé la détermination du Parti et de l'État du Vietnam à mettre en œuvre des transformations révolutionnaires telles que la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, la transformation numérique nationale et la lutte contre le gaspillage.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Li Shulei a présenté les objectifs généraux, les méthodes de mise en œuvre et les réalisations de la Chine dans le processus de construction, de perfectionnement et de réforme des mécanismes et des institutions.

Échanges théoriques

Les deux chefs de délégation ont affirmé l'importance du renforcement des échanges théoriques entre les deux Partis, affirmant qu'il s'agissait d'une opportunité pour les deux parties de partager leurs réalisations théoriques et leurs expériences pratiques dans la conduite et l'organisation de la mise en œuvre des politiques majeures consistant à rendre les mécanismes et les institutions plus efficaces, au service du développement de chaque Parti et de chaque pays.

Le même jour, Nguyên Xuân Thang s’est entretenu avec Li Shulei.

Les deux parties ont affirmé l'importance et la priorité absolue des relations Vietnam - Chine, considérant qu'il s'agissait d'un choix stratégique.

Appréciant les développements importants intervenus dans les relations Vietnam - Chine au cours des derniers temps, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, de promouvoir l'amitié traditionnelle et les avantages uniques des relations bilatérales. Elles ont affirmé leur perception commune sur les mesures visant à promouvoir le développement continu des relations entre les deux Partis, les deux pays, s’orientant vers le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine en 2025.

Photo : VNA/CVN

Le chef de la délégation vietnamienne a également eu une rencontre avec le secrétaire du Comité du PCC pour la province du Jiangxi, Yin Hong.

Les deux parties ont discuté des mesures visant à promouvoir une coopération substantielle et mutuellement bénéfique entre le Jiangxi et les localités du Vietnam.

VNA/CVN