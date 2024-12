Une délégation du Parti en visite de travail en Chine

À l’invitation du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), du 4 au 8 décembre, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, effectue actuellement une visite en Chine et participe au 19 e colloque théorique entre le PCV et le PCC.

Lors d’une entrevue avec Wang Huning, président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, à Pékin, Nguyên Xuân Thang a affirmé que le Vietnam accordait une grande importance et une priorité de premier rang au renforcement du partenariat de coopération stratégique global, et à la promotion de la construction de la Communauté Vietnam - Chine tournée vers un avenir partagé et investie d'une importance stratégique.

Wang Huning a déclaré que la Chine considérait toujours les relations avec le Vietnam comme une orientation prioritaire dans sa politique diplomatique de voisinage, et qu’elle était prête à travailler avec le Vietnam pour promouvoir la construction de la communauté Chine - Vietnam tournée vers un avenir partagé et investie d'une importance stratégique.

Les deux parties se sont accordées sur le maintien d'échanges réguliers de haut niveau, de consolider la confiance politique, de renforcer le partage d’expériences en matière d’édification du Parti, de gouvernance et de développement nationaux, et d’optimiser les mécanismes de coopération importants...

Elles ont convenu de bien organiser l''Année des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine 2025" à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, de consolider les bases d’amitié entre les deux peuples, de maintenir ensemble la paix et la stabilité maritime, à mieux contrôler et gérer les désaccords conformément aux perceptions communes de haut niveau et au droit international.

Durant son séjour en Chine, Nguyên Xuân Thang a eu une séance de travail avec Xie Chuntao, vice-directeur permanent de l'École centrale du PCC. Ils ont apprécié la coopération entre l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'École centrale du PCC ces derniers temps, et discuté des mesures pour promouvoir la coopération bilatérale dans les temps à venir.

Dans les prochains jours, la délégation vietnamienne participera au 19e colloque théorique entre le PCV et le PCC et visitera la province du Jiangxi.

