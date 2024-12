Le Premier ministre préside une réunion sur les projets importants dans le secteur des transports

La 15 e réunion du Comité de pilotage de l'État pour les projets nationaux importants et les projets clés dans le secteur des transports, a eu lieu le 6 décembre à Hanoï, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.

La réunion, organisée sous format hybride, a vu la participation de 44 provinces et grandes villes impliquées dans la mise en œuvre des projets nationaux importants et les projets clés dans le secteur des transports.

Actuellement, 40 projets, dont 92 sous-projets, dans les transports routier, ferroviaire et aérien, figurent sur la liste du Comité de pilotage.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les secteurs, localités et unités qui avaient fait de grands efforts pour accélérer la mise en œuvre des projets. Il a également critiqué ceux qui n’avaient pas été performants avec des retards dans la mise en œuvre des projets.

Surmonter les difficultés

Rappelant que les objectifs du pays de disposer de 3.000 km d'autoroutes et d'achever l'éradication de l’habitat précaire devraient être accomplis en 2025, le Premier ministre a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés et mettre en œuvre les projets dans les délais.

Il a demandé d’accélérer les progrès, d’assurer la qualité technique, esthétique et la sécurité du travail sur les chantiers, tout en prévenant et luttant fortement contre la corruption et les pratiques malsaines durant le processus de mise en œuvre des projets.

Le Premier ministre a ordonné aux localités de mobiliser l'ensemble du système politique local dans ce travail et de se coordonner avec les organisations sociopolitiques locales afin d'accélérer les progrès, tout en s’intéressant à la garantie des conditions de vie des habitants affectés par les projets...

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de faire preuve d’une forte détermination à atteindre les objectifs fixés et de considérer cela comme une tâche politique importante et primordiale dans les temps à venir.

Il a encouragé les ministères, les agences, les localités, les unités, les forces, les entités et les personnes concernées, à s’unir pour promouvoir la mise en œuvre des projets, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif d'une croissance économique à deux chiffres, favorisant le développement national.

