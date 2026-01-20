Ouverture du XIVe Congrès national du Parti

Grandes ambitions et démarche résolue

Dans la matinée du 20 janvier, le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) placé sous le thème : "Sous la glorieuse bannière du Parti, unir les forces et les volontés pour mener à bien les objectifs de développement du pays à l’horizon 2030 ; assurer l’autonomie stratégique, la résilience, la confiance en soi, progresser résolument dans l’ère du progrès de la nation pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la richesse, la puissance, la prospérité, la civilisation, le bonheur, en avançant avec fermeté vers le socialisme" s'est ouvert solennellement au Centre national des conventions à Hanoï.

Sous la direction du membre du Bureau politique, Premier ministre Pham Minh Chinh, et après le discours d'ouverture prononcé par Luong Cuong, membre du Bureau politique et président de la République, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a présenté le rapport du XIIIe Comité central concernant les documents soumis au XIVe Congrès.

Le Rapport politique innove en intégrant les volets politique, socio-économique et d'édification du Parti en un document unique, conçu comme un véritable manuel d’action. Ce texte capitalise sur les acquis du 13e mandat et sur les quarante ans du Renouveau (Dôi Moi), confirmant la justesse d’une voie centrée sur le Peuple et structurée autour de trois piliers : l’économie de marché à orientation socialiste, l'État de droit et la démocratie socialiste.

De la pratique de la direction de la révolution au cours de quatre décennies de Renouveau, cinq enseignements fondamentaux peuvent être dégagés :

Premièrement, demeurer fermement attaché au marxisme-léninisme et à la pensée de Hô Chi Minh, tout en les appliquant et en les développant de manière créative ;

Deuxièmement, préserver et renforcer le rôle dirigeant et gouvernant du Parti ainsi que sa capacité de combat, facteur décisif de toutes les victoires ;

Troisièmement, mettre pleinement en œuvre le point de vue selon lequel "le peuple est la racine", en affirmant le rôle de sujet et la position centrale du peuple, et en consolidant le grand bloc de l’union nationale ;

Quatrièmement, s’ancrer dans la réalité, anticiper avec justesse l’évolution de la situation et adopter des réponses politiques proactives, flexibles et opportunes ;

Cinquièmement, renouveler en permanence la pensée, en particulier la pensée stratégique, faire preuve de constance sur le plan stratégique et de souplesse sur le plan tactique, tout en respectant les lois objectives et en combattant le subjectivisme et le volontarisme.

Le pays vise l'objectif de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 ; concrétiser la vision de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, un Vietnam socialiste pacifique, indépendant, démocratique, prospère, fort, civilisé et heureux.

Pour la période 2026-2030, le Vietnam se fixe des objectifs ambitieux, notamment une croissance annuelle du PIB d’au moins 10% pour atteindre un revenu par tête d’environ 8.500 dollars d’ici 2030. La vision à l’horizon 2045 aspire à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé. Pour y parvenir, le Congrès définit douze orientations majeures, six missions clés et trois percées stratégiques portant sur la réforme institutionnelle, le développement des ressources humaines et la modernisation des infrastructures.

La stratégie s'articule autour de huit contenus fondamentaux, allant de la transition vers une économie numérique, verte et circulaire aux sciences, aux technologies, à l’innovation, et à la transformation numérique, la culture considérée comme une base spirituelle de la société, en passant par la garantie de la défense, de la sécurité et d'une diplomatie active pour préserver la paix. L’édification d’un Parti et d’un système politique transparent et puissant avec les cadres étant "pivot des pivots", l’édification d’une société disciplinée et civilisée avec la grande union nationale.

Le rapport souligne que le Peuple doit être l'acteur, le centre et la finalité de tout processus.

Le secrétaire général a souligné que : ''Nous entrons dans une nouvelle phase de développement, avec pour bagage, la tradition glorieuse de la nation, les acquis de 96 années sous la direction du Parti, les 40 années de Renouveau et leurs précieuses leçons, la grande union nationale et le solide soutien du peuple. Nous avons toutes les bases pour être confiants : lorsque l’unité de pensée est élevée, lorsque l’action est résolue, lorsque la discipline est rigoureuse, lorsque le peuple est véritablement au centre, alors nous transformerons, à coup, sûr l’aspiration en réalité ; nous ferons avancer le pays avec force et constance dans l’ère d’ascension national, sur la voie du socialisme."

