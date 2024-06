Débat à l'AN sur le développement socio-économique des zones montagneuses

>> Efficacité d’un programme national en faveur des ethnies minoritaires

>> Le delta du Mékong met l’accent sur l’éducation des ethnies minoritaires

Photo : VNA/CVN

Poursuivant le programme de travail de la 7e session de la XVe Assemblée nationale, les députés discutent lors de la séance de travail lundi de l'ajustement des plans d'investissement du Programme national cible pour le développement socio-économique des zones peuplées d’ethnies minoritaires et des zones montagneuses au cours de la période 2021-2030 et du projet d'investissement pour la construction de l'autoroute Nord-Sud dans la section ouest de Gia Nghia (Dak Nông) - Chon Thành ( Binh Phuoc);

Selon la proposition du gouvernement, par rapport à d'autres programmes cibles nationaux, le décaissement du Programme cible national pour le développement socio-économique des zones peuplées d’ethnies minoritaires et zones montagneuses a obtenu des résultats relativement bons et positifs. Cependant, le taux de décaissement reste encore relativement faible.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport du ministère des Finances, les capitaux d'investissement publics décaissés jusqu'à fin mars 2024 du Programme sont estimés à 2.110,7 milliards de dôngs, atteignant 14% du plan prévu.

L'ajustement du Programme est nécessaire pour éliminer les difficultés et les obstacles, contribuant à accélérer le décaissement des capitaux et à s'efforcer d'atteindre les objectifs du Programme et répondant aux aspirations et aux attentes de la population ethnique et celle des zones montagneuses comme de l'ensemble du pays.

Dans l'après-midi, après avoir écouté la proposition et le rapport de vérification sur le projet de loi sur le notariat (modifié) et le projet de loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (modifié), l'Assemblée nationale va discuter en groupe de ces deux projets de loi. L'Assemblée nationale va aussi discuter en groupe du projet de résolution de l'Assemblée nationale sur la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

VNA/CVN