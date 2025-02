Plages du Débarquement, forteresses de Carcassonne

Candidatures déposées auprès de l'UNESCO

Les candidatures des plages du Débarquement en Normandie et des forteresses de Carcassonne et alentour à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ont été "déposées ", a indiqué lundi 10 février le ministère de la Culture, précisant que l'institution les examinera " en juillet 2026".

>> Feu vert au classement du Sacré-Coeur aux monuments historiques

>> Musée des étoffes de Mulhouse : après les vols, un inventaire "titanesque"

>> La tenture de l’Apocalypse inscrite au registre “Mémoire du monde” de l’UNESCO

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ces candidatures ont été élaborées en étroite collaboration avec le département de l'Aude, la ville de Carcassonne et les collectivités concernées pour la première, et avec la Région Normandie pour la seconde", est-il précisé dans un communiqué.

Les plages du Débarquement furent "le théâtre de l'opération Neptune déclenchée le 6 juin 1944 sur les côtes normandes (qui) conduira à la libération de l'Europe occidentale et à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe", rappelle le ministère.

Le bien proposé à l'inscription est composé d'un "vaste espace terrestre et maritime qui couvre les cinq secteurs du Débarquement définis par les Alliés en 1944 : Utah Beach, Omaha Beach, Juno Beach, Gold Beach et Sword Beach, soit plus de 80 kilomètres de côtes", indique la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) Normandie sur son site.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Ce littoral est jonché de nombreux vestiges : bunkers du mur de l'Atlantique, épaves de bateaux de guerre français, anglais et allemands, pièces de collection.

Devenues "lieu de rassemblement autour d'un message universel", ces plages portent "la mémoire d'un combat pour la liberté et la paix", selon le ministère.

Cette candidature, amorcée en 2014, avait initialement été déposée en 2018 mais son examen par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO prévu en 2019 avait été reporté, l'institution indiquant mener une réflexion sur "l'évaluation de sites associés à des conflits récents".

Le comité a levé ce moratoire en janvier 2023, permettant aux candidatures mémorielles, déposées avant 2022, d'être examinées hors du quota d'une candidature par an et par État, rappelle le ministère.

L'organisation onusienne a également adopté plusieurs principes directeurs concernant notamment la participation de toutes les parties prenantes potentiellement concernées par un conflit.

Depuis, cinq sites de mémoire ont rejoint le patrimoine mondial, dont 139 sites funéraires de la Première guerre mondiale, situés en France et Belgique, et quatre mémoriaux commémorant le génocide des Tutsis au Rwanda.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

La candidature des plages du Débarquement a-t-elle été redéposée en janvier 2025, après une mise à jour du dossier, précise le ministère.

"Nous espérons tous que cette candidature aboutira, c'est la suite logique dans le processus du souvenir et de la commémoration", a déclaré Michael Dodds, directeur du Comité régional du tourisme de Normandie.

Autre candidat, "le système de forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne (XIIIe-XIVe siècles) est composé de huit monuments répartis entre les départements de l'Aude et de l'Ariège : les fortifications de Carcassonne et autour d'elles les châteaux de Lastours, Termes, Aguilar, Peyrepertuse, Quéribus, Puilaurens et Montségur", indique le ministère.

"Édifiés sur des pitons rocheux dans des paysages grandioses", ces monuments "illustrent une période charnière de l'histoire et offrent un exemple unique d'architecture militaire leur conférant une valeur universelle exceptionnelle", ajoute l'instance. Ces citadelles sont aussi appelées, de façon impropre, châteaux cathares.

AFP/VNA/CVN