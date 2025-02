À Quang Nam, plongée dans la fête de vénération de l’eau des Ca Dong

Les Ca Dong, un groupe ethnique faisant partie des Sedang, vivent principalement dans le district de Nam Trà My, dans la province de Quảng Nam (Centre). Depuis des temps immémoriaux, cette communauté accorde une grande importance à l’eau, qu’elle considère comme source de vie.

Chaque année, à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, après la récolte, les Ca Dong organisent une cérémonie de vénération des conduits d’eau, dans l’espoir d’attirer la prospérité et la paix pour leur village.

Pour les Ca Dong, l’eau est l’élément central dont dépend leur qualité de vie. Aussi avant de construire un village, les anciens de la communauté choisissent-ils toujours préalablement une source d’eau optimale. Ils installent alors un conduit d’eau à l’entrée du village, dans la zone la plus propre. Chaque année, une cérémonie, marquée par des rites solennels, est organisée en l’honneur de ce tuyau.

Au village de Trà Don, dès l’aube, les jeunes hommes et les jeunes femmes, accompagnés des anciens, se rassemblent dans la maison centrale du village. L’espace est somptueusement décoré. Tout le monde porte des vêtements traditionnels aux couleurs éclatantes.

Au son des tambours et des gongs, les anciens accomplissent les rites de la cérémonie, en rappelant à la communauté l’importance de préserver une eau pure et de vivre dans l’unité, l’amour et la solidarité, afin d’assurer une récolte abondante.

Avant la cérémonie, le patriarche du village convoque les jeunes hommes pour leur confier la tâche de couper des arbres pour ériger une perche rituelle et de nettoyer le passage menant à la source d’eau. Ils vont vérifier et réparer, si nécessaire, le conduit, ou même en installer un nouveau, comme l’indique Nguyên Duc Thuong, le chef du village de Trà Don.

«La première étape est la préparation: réunion de la communauté, choix de la date de la cérémonie, répartition des tâches pour couper les arbres et ériger la perche rituelle. Nous sensibilisons également les villageois à la préservation de l’eau, leur interdisant de couper la végétation autour de la source, sous peine de sanctions», précise-t-il.

Perche rituelle

Ériger la perche rituelle est l’une des étapes clés de la cérémonie. Les hommes du village décorent minutieusement chaque détail de l’arbre sacré. Après le rituel, les jeunes gens placent un conduit dans la source pour diriger l’eau vers le village. Chaque foyer utilise ensuite des gobelets en bambou pour puiser l’eau pour la cuisine, comme un symbole de la prospérité à venir.

Tandis que les hommes s’occupent de la perche rituelle et de l’approvisionnement en eau, les femmes se concentrent sur la préparation des plats traditionnels, tels que le riz gluant cuit dans des cannes de bambou, les pâtes en forme de corne de buffle, et l’alcool de riz. Hô Thi Hang, une villageoise, effectue ce rite avec beaucoup de plaisir.

«Pour la fête du conduit d’eau, nous avons préparé les ingrédients pour les pâtes, découpé les cannes de bambou, et ce soir, nous allons les cuire. L’eau de la source est utilisée pour cuisiner le riz et la viande de porc afin de rendre hommage aux divinités. Nous espérons que l’année à venir sera prospère, que les récoltes seront abondantes et que les enfants réussiront dans leurs études», partage-t-elle.

Le président du comité populaire de la commune de Trà Don, Dinh Van Vuong, souligne que cette cérémonie est une véritable expression de l’identité agricole et spirituelle des Ca Dong.

«C’est une occasion pour les gens de se rencontrer, de discuter des moyens de protéger notre environnement, d’échanger des conseils sur l’agriculture et l’élevage, tout en célébrant la solidarité et l’unité de la communauté. Nous continuerons à préserver et promouvoir cette tradition, car elle est essentielle pour la culture de notre peuple», déclare-t-il.

Dans le contexte actuel d’ouverture culturelle, marqué par des influences extérieures croissantes, la préservation de traditions telles que la fête du conduit d’eau revêt une signification particulière. Elle joue un rôle essentiel dans la sauvegarde de l’identité culturelle des peuples des montagnes de la province de Quang Nam, tout en stimulant le développement du tourisme communautaire et en améliorant le bien-être social de la région.

VOV/VNA/CVN