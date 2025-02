Les danseurs de la licorne, du lion et du dragon établissent un record national

Un spectacle de danse de la licorne, du lion et du dragon présenté au début du printemps par 108 équipes dans la province de Binh Duong (Sud) a été reconnu comme le plus grand événement de ce type jamais organisé au Vietnam par l’Organisation des records du Vietnam (Vietkings).

Photo : VNA/CVN

L’événement a eu lieu le 9 février dans la ville de Thu Dâu Môt, dans la province de Binh Duong pour célébrer le Nouvel An lunaire du Serpent

et le 95e anniversaire du Parti communiste du Vietnam. Le spectacle a laissé une grande impression sur les habitants locaux et les visiteurs en raison de ses caractéristiques culturelles uniques.

Lê Van Thai, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Binh Duong, a confirmé que cet événement offre une plate-forme aux troupes artistiques pour développer les valeurs culturelles et renforcer les échanges culturels entre les localités, tout en contribuant à la promotion de l’industrie touristique locale.

La licorne, le lion et le dragon sont des symboles de pouvoir, de sagesse et de bonne fortune. Ils chassent les mauvais esprits et apportent bonheur, longévité et chance. La danse de la licorne, du lion et du dragon est généralement exécutée pour apporter chance et bonheur pendant la traditionnelle fête du Têt (Nouvel An lunaire), la Fête de la mi-automne le 15 août du calendrier lunaire, et lors des cérémonies d’ouverture d’une nouvelle entreprise ou de construction d’une nouvelle maison.

Les artistes portent des costumes noirs et blancs qui symbolisent l’équilibre entre âm (yin) et dương (yang), ainsi que des ceintures en tissu rouge qui montrent leur passion pour les arts martiaux. Pendant le Têt, ils utilisent des vêtements rouges pour porter chance. Ils jouent de différents tambours pour exciter le public et réalisent également des numéros de cirque.

VNA/CVN