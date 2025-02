Son La rejoint le Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO

Son La est la cinquième ville vietnamienne et la toute première ville montagneuse du pays à être inscrite au Réseau mondial des villes apprenantes de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Parmi les initiatives visant à promouvoir la passion de l’apprentissage à Son La, on peut citer notamment le programme "Offrir un livre pour en découvrir plusieurs" - cette philosophie s’est largement diffusée au sein de la communauté, favorisant ainsi la création de 130 maisons du savoir et bibliothèques caritatives à travers la ville de Son La.

Cet engagement constitue l’un des atouts majeurs de Son La dans sa transformation en ville apprenante selon Phan Anh Huu, secrétaire de la cellule du Parti du quartier numéro 1 du district de Chiêng Lê.

"L’initiative des maisons du savoir est très appréciée des habitants, notamment des seniors et des adolescents qui souhaitent approfondir leurs connaissances".

Ouvert tous les jours de 8h à 20h, cet espace, regorgeant de milliers de livres gratuits, est très prisé par les habitants de tous âges, parmi lesquels Ngô Gia Huy et Tông Liên Anh.

"Dès son ouverture, j’y suis venu assez souvent pour découvrir de nouveaux livres".

"Tout le monde est joyeux en participant aux activités communautaires organisées dans cet espace. La passion, la joie et la convivialité constituent véritablement l’âme de cette communauté d’apprentissage".

Organisée tous les samedis et dimanches par le club de la culture thaïe du village de Châu Co, la classe de langue thaïe est une autre initiative notable de la ville apprenante de Son La. Il s’agit d’une classe inclusive qui repose sur des méthodes engageantes adaptées à tous, quel que soit leur âge ou leurs besoins, comme l’a souligné Tòng Thi Hoa, l’une des apprenantes.

"J’ai 65 ans, je suis la plus âgée de la classe. Je n’avais jamais appris le thaï auparavant. Cette classe, mise en place grâce à l’attention de l’État et des autorités locales ainsi qu’aux efforts des passionnés de la culture thaïe, me permet d’apprendre non seulement la langue des Thai mais aussi leurs chansons et leurs histoires. Je m’engage à bien étudier pour pouvoir transmettre mes connaissances à mes enfants et petits-enfants".

La mise en œuvre de ces initiatives exige des efforts et des investissements considérables, non seulement de la part des autorités locales, mais aussi de chaque foyer. Plusieurs cadres et membres du Parti ont montré l’exemple en faisant don de milliards de dôngs.

Actuellement, la ville de Son La consacre environ 34% des dépenses totales du budget municipal à l’éducation, comme l’a fait savoir Ha Trung Chiên, secrétaire du comité du Parti de la ville.

«En rejoignant le Réseau mondial des villes apprenantes, Son La a de nombreux défis à relever. De l'amélioration des connaissances des habitants pour développer l'économie familiale, à la préservation de l’identité culturelle, tout doit être fait de manière plus responsable et plus scientifique... Ces actions nécessitent l'engagement de tout le système politique, ainsi que l’implication active de chaque citoyen. Pas à pas, chaque initiative contribue au bien-être de la population et au développement durable de la ville».

D’ici fin 2024, la ville de Son La prévoit que plus de 90% de ses écoles répondront aux normes nationales. Son système d’universités, de collèges et d’établissements d’enseignement spécialisés garantit aux étudiants locaux, quel que soit leur niveau, un accès à une éducation de qualité, leur offrant ainsi l’opportunité de s’affirmer dans les compétitions intellectuelles nationales et internationales.

