Honorer deux villages artisanaux de Hanoï intégrés au Global Network of Creative Craft Cities

Une cérémonie visant à honorer la reconnaissance de deux villages artisanaux traditionnels de Hanoï comme membres du Global Network of Creative Craft Cities aura lieu le 14 février à la Cité impériale de Thang Long-Hanoï, selon le Service municipal de l’agriculture et du développement rural.

>> Hanoï : des efforts pour valoriser la marque "Ville créative"

>> Bat Tràng mérite d'appartenir au Réseau des villes créatives de l'UNESCO

>> L'artisanat vietnamien : un trésor à exporter

Photo : ND/CVN

Il s’agit du village de poterie de Bat Tràng, situé dans le district de Gia Lâm, et du village de soie de Van Phuc, situé dans l’arrondissement de Hà Dông.

À la fin de 2024, ces deux villages ont été officiellement reconnus comme membres du Global Network of Creative Craft Cities, devenant ainsi les premières communautés artisanales traditionnelles du Vietnam à être intégrées dans ce réseau mondial. Ils sont les 67e et 68e villages artisanaux à recevoir cette reconnaissance dans le monde, faisant du Vietnam le 28e pays à obtenir cette reconnaissance.

Ce résultat consolide la position de Hanoï sur la carte culturelle mondiale tout en offrant de nouvelles opportunités aux villages pour renforcer leur compétitivité, préserver leurs valeurs traditionnelles, élargir leur marché, intensifier leurs échanges culturels internationaux et promouvoir leur développement durable.

À cette occasion, Hanoï organisera des espaces d’exposition dédiés à la soie de Van Phuc et à la poterie de Bat Tràng, aux côtés d'œuvres d’artisans internationaux. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir la culture du thé, des cuisines locales et des produits OCOP (One Commune One Product - À chaque commune son produit). En outre, des démonstrations en direct réalisées par des artisans locaux et internationaux mettront en lumière la complexité de leur art tout en favorisant les échanges culturels.

À Van Phuc, le tissage de la soie a forgé la renommée de ce village millénaire, considéré comme le berceau de la soierie artisanale du Vietnam. Quant à Bat Tràng, malgré les vicissitudes de l’histoire, ses céramiques continuent d’incarner l’essence de l’artisanat traditionnel et l’identité culturelle vietnamienne.

VNA/CVN