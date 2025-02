Fleurs "éternelles" et jouets : les cadeaux phares pour la Saint-Valentin

Cette année, à l'occasion de la Saint-Valentin, le marché des cadeaux au Vietnam est particulièrement dynamique, offrant de nombreuses options originales et porteuses de sens. Aux côtés des présents classiques comme le chocolat et les roses, des produits tels que les fleurs "éternelles" et les jouets tendance attirent un intérêt croissant.

Photos : TP/CVN

Les fleurs "éternelles"

Les fleurs "éternelles" sont des bouquets confectionnés en laine, en tissu ou en d’autres matériaux, conservant une apparence fraîche et durable sans se faner. Au-delà de leur aspect esthétique, ces compositions s'inscrivent dans la tendance actuelle d’un mode de vie plus durable, séduisant un nombre croissant de consommateurs en quête de cadeaux écologiques et responsables.

Les jouets tendance

Cette année, des jouets comme Baby Three, Labubu et diverses figurines d’animaux adorables figurent parmi les cadeaux prisés pour la Saint-Valentin. Au-delà de leur apparence charmante, ces objets apportent une touche de joie et de surprise à ceux qui les reçoivent.

Photo : TT/CVN

Cao Dinh Thành, propriétaire d’une boutique de cadeaux dans l’arrondissement de Phu Nhuân à Hô Chi Minh-Ville, confie avoir préparé une large gamme de présents pour l’occasion, en mettant particulièrement l’accent sur les articles faits main. "Des figurines Labubu, très en vogue ces derniers temps, aux bouquets de roses, de tournesols ou de tulipes, tout est confectionné à la main par mes employés à partir de laine. Chaque pièce est unique et très recherchée par les clients", explique-t-il.

Autres idées de cadeaux

En plus des fleurs et des jouets, des produits tels que les chocolats, les bougies parfumées, les cosmétiques et les petites figurines figurent également parmi les choix populaires pour la Saint-Valentin. Ces présents ne se limitent pas à une simple marque d’affection, mais contribuent aussi à créer une atmosphère romantique et chaleureuse pour la personne qui les reçoit.

Photos : VNA/CVN

Dans les supermarchés et les magasins spécialisés, ces articles sont mis en valeur par des présentations attrayantes et accompagnés de nombreuses promotions alléchantes, attirant un large public. Leur gamme de prix variée permet de répondre aux attentes de tous les types de consommateurs.

Photo : TT/CVN

Grâce à cette diversité et à l’abondance des options disponibles, chacun peut facilement trouver un cadeau significatif et adapté pour exprimer son amour à l’occasion de la Saint-Valentin 2025.

Hoàng Phuong/CVN