Journée de la poésie vietnamienne : "La Patrie s'envole" à travers les vers

Un nouveau mouvement

Le poète Nguyên Quang Thiêu, président de l'Association des écrivains vietnamiens, a souligné : "Dès le début de notre mandat, nous avons décidé de faire voyager la Journée de la poésie à travers différentes régions du pays. Cela permet à la poésie d'atteindre un public plus large et de rencontrer les habitants des différentes régions". Il a ajouté : "À travers le pays, les Vietnamiens, qu'ils soient ou non poètes, utilisent la poésie pour exprimer leurs sentiments, leurs désirs et leurs rêves".

Il a également évoqué les projets futurs, tels que la tenue de futures éditions dans des lieux symboliques comme Pac Bo (province de Cao Bang, Nord), le mont Nhạn (province de Phu Yên, Centre) ou la province de Thua Thiên Huê (Centre). Il a insisté sur le fait que la poésie est essentielle pour l'identité culturelle du Vietnam, et que son objectif est de diffuser cette beauté et ces messages à travers tout le pays.

"La Patrie s'envole"

La 23e Journée de la poésie vietnamienne a lieu à un moment significatif pour le pays, célébrant les 95 ans de la fondation du Parti communiste vietnamien (3 février 1930 - 3 février 2025) et les 50 ans de la Libération du Sud et de l'unification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2025). Le thème "La Patrie s'envole" est inspiré d'un vers du poème Dang dung Viêt Nam (Silhouette de la Patrie) de Lê Anh Xuân : "La Patrie s'envole dans l'immensité du printemps".

M. Thiêu a expliqué : "La poésie permet aux individus de déployer leurs ailes d'imagination et de rêver. +La Patrie s'envole+ signifie que chacun doit poursuivre ses rêves et aspirations. Cela renforce la conscience de notre nation, de nos origines et de notre époque".

Il a ajouté que cette Journée de la poésie mettra en lumière l'histoire de la poésie vietnamienne à travers les grandes luttes du pays. "Les poèmes présentés ce jour-là, qu'ils aient été écrits pendant la guerre ou la paix, révéleront la beauté du peuple vietnamien et ouvriront la voie à une nouvelle ère", a-t-il déclaré.

La soirée comprendra des poèmes de figures emblématiques comme Nguyên Dinh Thi, Nguyên Khoa Diêm, Huu Thinh, Trân Dang Khoa, ainsi que des poètes contemporains comme Nguyên Bao Chân, Nguyên Tiên Thanh, et Nguyên Quang Hung, qui marquent actuellement la scène littéraire vietnamienne.

Récitations de poèmes et chansons

La soirée sera marquée par des récitations de poèmes, dont Nguyên tiêu du Président Hô Chi Minh, Duc Thuy Son de Truong Han Siêu, et Dang dung Viêt Nam de Lê Anh Xuân. En outre, le poète vétéran américain Bruce Weigl participera à cet événement et lira un poème dédié à une Mère héroïne vietnamienne.

Les visiteurs auront également l'occasion d'écouter des chansons inspirées de poèmes vietnamiens, telles que Duong chung ta di de Xuân Sach et Tô quôc goi tên minh de Nguyên Phan Quê Mai. Un espace d'exposition sera consacré à 20 poètes vietnamiens qui ont reçu le Prix Hô Chi Minh des arts et des lettres, ainsi qu'à des poèmes sur la province de Ninh Binh.

La responsabilité des poètes

En parallèle de la soirée de poésie, l'Association des écrivains vietnamiens organisera une table ronde sur la responsabilité et les aspirations des poètes. Selon les organisateurs, cette table ronde aura pour objectif de rappeler qu’en tant que créateurs, les poètes doivent explorer et conquérir de nouveaux horizons artistiques. Cependant, en tant que citoyens, ils doivent aussi assumer leur responsabilité envers leur pays, leur nation et l'humanité.

Le poète Trân Anh Thai, président du Conseil de la poésie de l'Association des écrivains vietnamiens, a souligné que la responsabilité première du poète est d'ordre artistique. "Les poètes doivent constamment chercher à innover, tant dans la forme que dans le contenu, pour nourrir une poésie vivante et forte", a-t-il expliqué. Selon lui, les poètes doivent aussi avoir une responsabilité sociale. "Le poète ne peut se détacher de la société. Il doit s'intégrer dans le mouvement national et les aspirations de la nation", a-t-il ajouté.

M. Thai a insisté sur l'importance de l'aspiration des poètes à faire en sorte que la poésie vietnamienne soit reconnue à l'international. Pour cela, il a proposé d'améliorer la qualité de la poésie vietnamienne et de renforcer les efforts de traduction.

La 23e Journée de la poésie vietnamienne représente non seulement un événement culturel majeur, mais aussi une célébration de l'importance de la poésie dans la vie des Vietnamiens. À travers des poèmes, des récitations et des discussions, cet événement vise à renforcer la conscience de la nation et à promouvoir l'esprit de la poésie en tant que vecteur de valeurs humaines et de solidarité.

Mai Quynh/CVN