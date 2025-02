Célébrations du Têt Nguyên Tiêu à Hô Chi Minh-Ville

Organisé par le Comité d’organisation des grandes fêtes de la ville, le Têt Nguyên Tiêu (Fête des lanternes) est mis en œuvre en coordination avec le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et les Comités populaires des 5e, 6e et 11e arrondissements.

Plus de 1.000 artistes

Le Têt Nguyên Tiêu est l’une des fêtes traditionnelles les plus anciennes du quartier de Cholon. À cette occasion, Vietnamiens et les Hoa se rendent dans les pagodes et temples pour prier pour la santé et la paix.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a fixé pour objectif de préserver et promouvoir la valeur du patrimoine culturel immatériel national "Coutumes et croyances sociales du Têt Nguyên Tiêu du peuple chinois dans le 5e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville", afin d’en faire une fête culturelle emblématique de la communauté sino-vietnamienne de la ville.

Parmi les temps forts de l’édition 2025, la Nuit de Nguyên Tiêu se tiendra le 12 février de 19h00 à 21h30 au Centre culturel et sportif du 5e arrondissement. Organisée par le Service de la culture et des sports en collaboration avec le Comité populaire du 5e arrondissement, cette soirée mettra en avant la richesse artistique et spirituelle de l’événement.

Le même jour, un grand défilé d’art de rue se déroulera de 16h30 à 18h30, empruntant les rues Hai Thuong Lan Ong, Châu Van Liêm, Lao Tu, Luong Nhu Hoc, Nguyên Trai et Trân Xuân Hoa avant de rejoindre le Centre culturel et sportif du 5e arrondissement. Plus de 1.000 artistes sont attendus pour animer cette parade festive.

Dans le cadre du Têt Nguyên Tiêu 2025, de nombreuses autres activités seront proposées. Le matin du 9 février, le festival des baleines de Quan Thánh Dê Quân se tiendra à la salle de réunion de Nghia An. Ce lieu vénère Quan Thánh Dê Quân (également connu sous le nom de Quan Công ou Guan Yu), figure emblématique de la période des Trois Royaumes, symbole de loyauté et d’héroïsme.

Chaque année, la salle de réunion organise deux grandes célébrations : le Têt Nguyên Tiêu et l’anniversaire de la mort de Quan Công. À cette occasion, une procession transporte sa statue, haute d’un mètre et assise sur un trône doré vieux de plusieurs siècles, sur un parcours de 4 km afin que les fidèles puissent lui rendre hommage.

Trân Em, responsable de la salle de réunion, a précisé que ce festival existe depuis environ 200 ans, mais qu’il était auparavant organisé à petite échelle, sans défilé. Depuis 2023, une procession a été instaurée pour préserver et valoriser cette tradition de la communauté des Hoa de Saigon. Cette marche symbolique vise à invoquer des conditions météorologiques favorables, la paix et la prospérité.

Au Centre culturel et sportif du 5e arrondissement, diverses animations se dérouleront du 9 au 11 février, notamment un programme de musique traditionnelle, des spectacles de danse du lion et du dragon, des expositions de peinture et de photographie, des démonstrations de calligraphie et des jeux folkloriques.

Enfin, du 9 au 12 février, plusieurs salles de réunion du 5e arrondissement accueilleront des cérémonies et rituels liés à la Fête des lanternes : offrandes aux divinités, concours de lanternes, représentations d’opéra (cantonais, teochew, fujian, hainan)...

Texte et photos : Minh Thu/-CTV/CVN