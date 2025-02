Les pagodes à Hanoï s’animent au rythme des célébrations du Têt Nguyên Tiêu

La pleine lune du premier mois lunaire, également connue sous le nom de Têt Nguyên Tiêu, est l'une des fêtes majeures des croyances populaires vietnamiennes et du bouddhisme. À cette occasion, les fidèles se rendent au temple pour vénérer Bouddha et prier pour la paix, la chance et le bonheur tout au long de l'année.