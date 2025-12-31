Le chef de l’État reçoit les ambassadeurs sortants d’Arabie saoudite et des Philippines

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu mercredi 31 décembre l’ambassadeur d’Arabie saoudite, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, et l’ambassadeur des Philippines, Meynardo Los Baños Montealegre, venus prendre congé au terme de leur mandat au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Recevant l’ambassadeur d’Arabie saoudite, le président Luong Cuong a affirmé que l’Arabie saoudite est un partenaire important du Vietnam au Moyen-Orient. Il a souligné que les deux pays partagent de nombreuses similitudes en matière d’objectifs de développement ainsi que des valeurs communes de paix, de coopération et de développement.

Il a souligné les échanges réguliers de délégations, notamment au plus haut niveau, la mise en œuvre efficace et opportune des mécanismes de coopération bilatérale, ainsi que les progrès positifs réalisés en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement, et de connectivité des entreprises. Le volume des échanges bilatéraux a progressé de 7 à 8% en moyenne annuelle entre 2023 et 2025 et se rapproche de l’objectif de 10 milliards de dollars d’ici 2030.

Le chef de l’État vietnamien a déclaré que les deux parties devraient œuvrer à la mise en place d’un cadre de coopération de plus haut niveau, à la hauteur de leur potentiel et de leur confiance politique mutuelle.

Par l’intermédiaire du diplomate, le président Luong Cuong a transmis au roi et au prince héritier d’Arabie saoudite les invitations des dirigeants vietnamiens clés à se rendre prochainement au Vietnam. Il a également exprimé l’espoir que, fort de son attachement profond au Vietnam et de son expérience dans ce pays, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy continuera de soutenir et de contribuer au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux nations.

Pour sa part, l’ambassadeur saoudien a remercié le président ainsi que le Parti, l’État, le gouvernement, les ministères, les secteurs et le peuple vietnamiens pour leur coopération et leur soutien à l’ambassade d’Arabie saoudite, aux entreprises et à la communauté saoudienne au Vietnam durant son mandat.

Se félicitant du développement positif des relations bilatérales ces dernières années, notamment en matière de liens économiques, culturels et d’échanges populaires, il s’est dit convaincu que les deux pays vont hisser leurs relations d’amitié et de coopération à un niveau supérieur, grâce à un cadre plus solide et à des résultats plus substantiels.

Photo : VNA/CVN

Recevant l’ambassadeur philippin Meynardo Los Baños Montealegre, le président Luong Cuong a présenté ses plus sincères condoléances au peuple philippin suite aux lourdes pertes causées par les catastrophes naturelles, et a affirmé que le Vietnam était prêt à soutenir les Philippines dans la mesure de ses moyens afin d’aider la population locale à retrouver rapidement une vie stable.

Le chef de l’État vietnamien a souligné que le partenariat stratégique entre les deux pays devait continuer à se développer dans l’intérêt de leurs peuples et pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà.

Il a souligné l’importance d’intensifier les échanges à tous les niveaux, de mettre en œuvre les accords de haut niveau, de développer la coopération en matière de défense et de sécurité et d’accroître le commerce bilatéral afin de dynamiser rapidement le volume des échanges commerciaux en s’appuyant sur le potentiel et les atouts propres à chaque pays.

Se félicitant de l’étroite coordination entre les deux pays au sein des instances régionales et internationales, le président Luong Cuong a réaffirmé le soutien du Vietnam aux Philippines à la présidence tournante de l’ASEAN en 2026. Ce soutien contribuera à maintenir la centralité de l’ASEAN et à faire entendre une voix commune sur les questions stratégiques régionales, tout en promouvant l’unité et la cohésion au sein de l’ASEAN.

De son côté, l’ambassadeur Meynardo Los Baños Montealegre a réaffirmé l’engagement des Philippines en faveur d’une ASEAN unie et centrale. Il a exprimé l’espoir que le Vietnam soutiendrait la présidence philippine de l’ASEAN l’année prochaine et que la coordination étroite se poursuive afin de préserver l’unité du bloc.

VNA/CVN