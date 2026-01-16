Le président de la République nomme de nouveaux ambassadeurs à l'étranger

Le président de la République, Luong Cuong, a présenté le 16 janvier les décisions nommant les ambassadeurs vietnamiens à l'étranger pour la période 2025-2028.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie qui s'est tenue au Palais présidentiel, le président a félicité les 16 nouveaux ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques vietnamiennes à l'étranger, qualifiant ces nominations de reconnaissance et d'éloge de leur dévouement et de leurs contributions tout au long de leur carrière, et soulignant le grand honneur et la responsabilité que leur confèrent le Parti, l'État et le peuple.

Le chef de l'État a noté que, bien que les ambassadeurs soient affectés à différentes régions, tous occupent des postes et des rôles importants au regard des intérêts du pays, et s'est dit convaincu qu'ils s'acquitteront avec succès de leurs fonctions.

Il a affirmé que ces dernières années, et plus particulièrement durant le mandat du XIIIe Congrès national du Parti, la politique étrangère du Vietnam a connu des progrès majeurs et historiques, contribuant au renforcement constant du rayonnement, du prestige et de la puissance du pays. Dans ce contexte, le président Luong Cuong a exhorté les ambassadeurs et les chefs de missions diplomatiques à adhérer fermement à la politique étrangère du Parti et de l’État, à suivre scrupuleusement les objectifs, les exigences et les objectifs du développement national, et à mettre en œuvre efficacement les priorités en matière de politique étrangère définies dans la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que les directives du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti, du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères.

Il a souligné l’importance d’une coordination étroite entre la diplomatie, la défense et la sécurité, afin de constituer une structure solide à trois piliers qui soutienne la stratégie de protection de la Patrie "au plus tôt et à distance" tout en favorisant le développement national.

Les ambassadeurs ont été invités à suivre de près l'évolution de la situation dans leurs pays d'accueil et dans le monde, afin de pouvoir conseiller et proposer en temps opportun au Parti et à l'État des orientations et des solutions en matière de politique étrangère, et ainsi garantir la défense des intérêts nationaux les plus élevés.

Le président a souligné l'importance de promouvoir la diplomatie au service du développement économique, en contribuant concrètement à la réalisation de l'objectif de croissance à deux chiffres pour le prochain mandat. En fonction de leurs affectations, les ambassadeurs ont été invités à tirer parti des atouts et des spécificités locales, à mobiliser des ressources pour le développement national, en accordant la priorité à la coopération dans des domaines clés tels que la science et la technologie, les infrastructures stratégiques et les ressources humaines qualifiées.

Il a également insisté sur l'importance du travail de proximité, exhortant les ambassadeurs à soutenir les communautés vietnamiennes à l'étranger, à protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises vietnamiennes, et à mobiliser les ressources intellectuelles et financières des Vietnamiens de l'étranger, notamment les scientifiques, les experts et les entrepreneurs.

En outre, les ambassadeurs ont été chargés de promouvoir l'image, la culture et le peuple vietnamiens à l'international, tout en favorisant l'unité et le professionnalisme au sein de leurs missions de représentation.

S’exprimant au nom des personnes nommées, un représentant a fait part de sa profonde fierté de recevoir ces décisions directement du président de la République et a réaffirmé leur engagement à défendre les principes fondamentaux de la politique étrangère du Vietnam : indépendance, autonomie, paix, coopération et développement. Les ambassadeurs sont déterminés à renforcer l’intégration internationale, l’économie, la science et la technologie, le rayonnement international du Vietnam et à soutenir les objectifs de développement à long terme du pays dans cette nouvelle ère.

VNA/CVN