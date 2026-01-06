Le Vietnam prêt à viser les quarts de finale de la Coupe d’Asie AFC U23 2026

Le sélectionneur Kim Sang-sik a déclaré que son équipe vietnamienne était bien préparée et confiante, avec pour objectif une place en quarts de finale de la Coupe d’Asie de football des moins de 23 ans de l’AFC 2026, avant son match d’ouverture contre la Jordanie.

Photo : VFF/CVN

Lors d’une conférence de presse d’avant-match lundi 5 janvier, Kim a reconnu le haut niveau de la compétition, mais a souligné que ses joueurs étaient très motivés.

Interrogé sur la pression qu’il ressentait en repensant à la performance de son prédécesseur, Park Hang-seo, lors de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2018 à Changzhou, Kim a reconnu l’excellent travail accompli par Park, ne laissant aucune place au doute.

Il a toutefois insisté sur le fait que la situation était différente aujourd’hui, ajoutant que le staff technique se concentrait sur l’effectif actuel. Il a également souligné qu’après leur victoire et leur médaille d’or aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) qui se sont déroulés récemment en Thaïlande, l’équipe avait bénéficié d’une préparation minutieuse et s’était entraînée intensivement au quotidien.

Conscient de la difficulté du défi à venir, le sélectionneur sud-coréen s’est dit confiant quant à la condition physique, au mental et à la préparation générale des joueurs, affirmant qu’il était convaincu que l’équipe le démontrerait sur le terrain et que tout se déroulerait bien.

Le sélectionneur sud-coréen a également finalisé la composition de l’équipe pour le match d’ouverture contre la Jordanie, le 6 janvier. L’attaquant Bùi Vi Hao est forfait pour l’équipe du Vietnam des moins de 23 ans, n’ayant pas pu se remettre à temps de sa blessure.

La blessure à la cheville de Vi Hao s’est réveillée suite à un choc lors du match amical contre la Syrie le 30 décembre 2025. À l’entraînement du 4 janvier, la douleur était devenue trop intense pour qu’il puisse continuer, le contraignant à quitter le terrain en boitant.

Kim a également fait savoir que le staff technique attendra le rétablissement complet de l’attaquant Nguyên Thanh Nhàn, avec l’intention de le faire jouer au moins un match de la phase de groupes. Thanh Nhàn qui a souffert d’une déchirure au mollet avant le 30 décembre 2025, progresse actuellement vers un retour à la compétition.

Il a indiqué que tous les autres joueurs figurant dans la liste des 23 sélectionnés par le Vietnam sont en bonne condition physique. En particulier, le noyau dur de l’équipe, compose du gardien Trung Kiên, des défenseurs Hiêu Minh, Nhât Minh, Ly Duc, Minh Phuc et Phi Hoàng, des milieux de terrain Thai Son et Xuân Bac, et des attaquants Dinh Bac, Viktor Le et Van Khang, est déclaré apte à jouer.

VNA/CVN