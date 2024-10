Le Vietnam prêt à collaborer avec les BRICS pour un monde meilleur

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a proposé cinq axes stratégiques pour créer ensemble un monde meilleur et coopératif pour la paix et la prospérité, lors de son discours à la séance plénière du Sommet élargi des BRICS 2024 à Kazan, en Russie.

Dans son discours, le chef du gouvernement vietnamien a souligné l’importance de la connexion des ressources, car les BRICS doivent prendre les devants dans la mobilisation, l’allocation et l’utilisation efficace des ressources pour l’adaptation au changement climatique, le développement rapide de l’économie verte, numérique et circulaire comme la garantie de la sécurité alimentaire, énergétique et informationnelle.

Le dirigeant a proposé la connexion des infrastructures stratégiques, tant physiques que matérielles, ainsi que la connexion des chaînes d’approvisionnement mondiales sur la base de l’application de la science, de la technologie moderne et de l’innovation pour créer un nouveau moteur de la croissance économique et élargir l’espace de développement pour chaque pays.

Renforcer les liens et la coopération

Il a également exhorté à renforcer les liens entre les peuples à travers la coopération culturelle, l’éducation, le tourisme et les échanges entre les peuples entre les BRICS et d’autres pays, afin de construire un espace culturel uni dans la diversité où les valeurs variées sont respectées, les points communs sont amplifiés, et où l’amitié et la coopération peuvent s’épanouir.

En outre, il a exhorté à promouvoir la connexion dans la réforme des mécanismes de gouvernance mondiale en faveur de la connectivité, de l’échange, de l’équilibre, de l’égalité, de l’efficacité, de l’inclusion et de l’intégralité pour un développement rapide et durable. Les BRICS doivent lutter plus fermement contre le protectionnisme et la politisation des relations économiques, commerciales, technologiques et d’innovation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé les leçons du développement du Vietnam sur "la connectivité, l’intégration et la construction conjointe d’un monde meilleur".

Dans un esprit de promotion de la paix, du dialogue et de la coopération, il s’est dit convaincu que les BRICS promouvraient davantage leur solidarité et leur force interne pour construire ensemble un monde de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Le Vietnam est disposé à coopérer avec les BRICS et la communauté internationale pour réaliser l’idéal de "construire ensemble un monde meilleur" pour tous, a-t-il déclaré.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le président russe Vladimir Poutine dont le pays est hôte du sommet, a déclaré que l’organisation continuerait à promouvoir son rôle dans le renforcement de la coopération mondiale, en offrant à tous les pays des chances égales et en construisant une gouvernance mondiale plus équilibrée et plus juste, en promouvant les performances des pays en développement, dans le but de construire un monde meilleur dans lequel les intérêts légitimes et les droits au développement de tous les peuples sont respectés.

Les dirigeants des pays participants se sont concentrés sur les orientations à prendre pour résoudre plusieurs problèmes mondiaux urgents, tels que les conflits, le terrorisme, la pauvreté, le changement climatique et la sécurité alimentaire.

