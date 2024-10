Conférence sur la Mer Orientale : les parties doivent maintenir le dialogue

Le règlement des différends de manière pacifique, sans recourir ni menacer la force en Mer Orientale, est une question qui a attiré l'attention de nombreux délégués et universitaires lors d'une conférence scientifique internationale qui se tient les 23 et 24 octobre dans la ville de Ha Long de la province de Quang Ninh (Nord).

S'exprimant lors de la réunion de deux jours, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt a réaffirmé l'importance de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, un cadre juridique complet qui réglemente toutes les activités dans les mers et les océans, soulignant que c'est la base de l'action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans l'espace maritime.

Parallèlement, le directeur général de la coopération de l'ASEAN au ministère indonésien des Affaires étrangères, Sidharto Suryodipuro, a souligné que la Mer Orientale était la priorité absolue de son pays.

Il a également souligné le rôle central et important de l'ASEAN pour garantir une zone maritime de paix, de stabilité et de prospérité.

Pour sa part, le vice-ministre australien des Affaires étrangères, Tim Watts, a déclaré que Canberra soutient une région pacifique, stable et prospère qui respecte le droit international, garantissant des routes maritimes libres et sans entraves.

Dans le même temps, il a exprimé le désir de l'Australie de renforcer la coopération avec ses partenaires, d'élargir la collaboration maritime et de protéger les ressources marines de la région.

Catherine West, secrétaire d'État chargée de la région Indo-Pacifique au ministère britannique des Affaires étrangères, a déclaré que la position du Royaume-Uni est de maintenir une région Indo-Pacifique libre, ouverte et sécuritaire.

Selon Hoo Chiew Ping, chercheur principal du Groupe malaisien des relations internationales en Asie de l'Est (EAIR), pour assurer la stabilité en Mer Orientale, les pays devraient essayer de réduire les tensions et de maintenir le dialogue afin de minimiser les malentendus.

Les experts présents à la conférence ont également convenu qu'il était nécessaire de condamner les actions agressives en Mer Orientale. Dans le même temps, ils ont appelé toutes les parties à ne permettre à aucun État d'aller à l'encontre du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ou de violer la souveraineté d'autrui.

