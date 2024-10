Sommet des BRICS : le PM Pham Minh Chinh rencontre le dirigeant chinois Xi Jinping

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam considérait toujours le développement des relations avec la Chine comme une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère.

Il a apprécié les contributions exceptionnelles de la Chine au sein des BRICS, se disant prêt à se coordonner activement avec les pays membres des BRICS pour promouvoir davantage le rôle des pays en développement dans la gestion des problèmes mondiaux de paix et de développement.

Concernant les relations bilatérales Vietnam - Chine, Pham Minh Chinh a hautement apprécié les relations entre les deux Partis et les deux pays, qui se sont constamment renforcées et développées au cours des dernières années, entrant dans une nouvelle étape de développement dans le but d’édifier la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, selon l’orientation des "six plus".

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les deux parties continuent d'intensifier les échanges et les contacts de haut niveau ; de promouvoir la coopération pratique dans les domaines approfondis, dont la connexion de transport, en accordant notamment la priorité à la mise en œuvre de trois lignes ferroviaires à écartement standard reliant le Vietnam à la Chine (Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong) pour promouvoir la connexion entre les deux économies ; de bien se coordonner pour organiser les activités pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025.

Le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping a exprimé sa joie devant la tendance du développement de relations sino-vietnamiennes de plus en plus substantielles et efficaces, tout en soulignant que dans toute situation, il est nécessaire de promouvoir des relations dans l'esprit des "quatre bons" et les perceptions communes de haut niveau atteintes.

La Chine est prête à maintenir les échanges stratégiques avec le Vietnam, à promouvoir la coopération substantielle et à approfondir constamment le partenariat de coopération stratégique intégral et la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, a-t-il ajouté.

Afin de promouvoir la connexion entre les deux économies, le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping a déclaré qu'il demanderait aux agences chinoises compétentes de promouvoir la connexion de transport entre la Chine et le Vietnam.

VNA/CVN