Le Premier ministre vietnamien rencontre les dirigeants de trois pays

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre avec le président Kassym-Jomart Tokayev, Pham Minh Chinh a affirmé que le Kazakhstan est un partenaire important du Vietnam en Asie centrale. Le Vietnam prend en haute considération et souhaite renforcer davantage les relations d'amitié traditionnelles et la coopération multiforme avec le Kazakhstan.

De son côté, le président du Kazakhstan a exprimé son souhait d'accueillir prochainement le secrétaire général du Parti Tô Lâm et le président de la République Luong Cuong au Kazakhstan, et a réitéré sa bonne impression du Vietnam lors de sa précédente visite en août 2023.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de délégations à haut niveau et à tous les échelons, de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement pour augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux. Ils se sont également engagés à faciliter davantage la coopération dans les domaines du transport, de l'aviation, du tourisme et des échanges entre les deux peuples.

En rencontrant le président du Turkménistan, Serdar Berdimuhamedow, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam souhaite approfondir la coopération avec le Turkménistan dans tous les domaines, notamment en renforçant les échanges et les contacts à haut niveau et à tous les niveaux. Il a souligné l'importance d'exploiter de manière plus efficace le potentiel de coopération dans le commerce et les investissements, tout en promouvant le tourisme, les échanges entre les peuples et les liens culturels.

Pour sa part, le président du Turkménistan a salué le rôle et la position du Vietnam, ainsi que ses réalisations obtenues dans le processus de Renouveau et de développement du pays. Il a convenu de la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir les relations traditionnelles entre les deux pays dans les temps à venir.

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam souhaite renforcer la coopération multiforme avec l'Éthiopie, l'un des partenaires importants du Vietnam en Afrique. Il a proposé aux deux parties de promouvoir leur coopération dans des domaines potentiels tels que le commerce, l'investissement et l'agriculture.

Photo : VNA/CVN

Abiy Ahmed a apprécié la position et le rôle du Vietnam sur la scène internationale. Selon lui, les deux parties doivent promouvoir davantage la coopération bilatérale dans les temps à venir.

Lors de ces rencontres brèves, les dirigeants ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions internationales et régionales d'intérêt commun, affirmant leur volonté de renforcer les consultations et la coordination dans les forums régionaux et internationaux.

VNA/CVN