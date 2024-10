Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président biélorusse Alexandre Loukachenko

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam attachait de l'importance aux relations d'amitié et de coopération traditionnelles avec la Biélorussie, cultivées par les dirigeants et les peuples des deux pays au cours des 30 dernières années.

Le Vietnam considère la Biélorussie comme un partenaire ami et fiable et est disposé à renforcer la coopération avec la Biélorussie dans tous les domaines, y compris l'échange de délégations à différents niveaux et canaux, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les deux économies peuvent se compléter et a suggéré de promouvoir le potentiel de coopération économique et commerciale entre les deux pays.

De son côté, le président Alexandre Loukachenko a proposé de renforcer la coopération dans la production de voitures destinées à l'exportation; ainsi que dans les domaines de l'investissement, de l'éducation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Les deux dirigeants ont affirmé continuer à se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations unies et des organisations régionales auxquelles participent les deux parties.

VNA/CVN