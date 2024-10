BRICS : le Premier ministre vietnamien à la cérémonie d'accueil par le président russe

Le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh et les autres dirigeants des pays, territoires et organisations internationales participant au Sommet des BRICS en Russie ont été reçus le 23 octobre au soir (heure locale) par le président russe Vladimir Poutine, lors d'une cérémonie de bienvenue pour les chefs de délégation et d'une réception pour les délégations au Sommet des BRICS et à la réunion des BRICS+.

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Russie

>> BRIC+ : entrevue entre le PM vietnamien et le secrétaire général et président du Laos

Photo : VNA/CVN

Le Sommet des BRICS et la réunion des BRICS+ voient la participation de 36 pays et territoires, dont 22 dirigés par les chefs d'État ou de gouvernement. Les événements sont également suivis par les dirigeants de six organisations internationales, dont le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

Le Sommet des BRICS et la réunion des BRICS+ ainsi que des dizaines d'événements connexes se déroulent du 22 au 24 octobre dans la ville russe de Kazan.

Photo : VNA/CVN

Lors du Sommet des BRICS sur le thème "Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiaux équitables", les dirigeants ont discuté de la création d'un nouveau système financier et politique caractérisé par l'équité, l'égalité et le respect mutuel, ainsi que du soutien aux principes multilatéraux et du renforcement du rôle des pays en développement dans la gouvernance mondiale. Le Sommet vise à renforcer la position du groupe BRICS sur la scène internationale et à développer la coopération entre les pays participants dans de nombreux domaines.

La réunion des BRICS+ sur le thème "Les BRICS et le Sud global : construire ensemble un monde meilleur" vise à renforcer la coopération entre les BRICS et les pays de l'hémisphère Sud afin de promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, tels que les économies numérique, verte et circulaire, la science et la technologie, l'innovation, la construction d'un écosystème de gouvernance mondiale équilibré, efficace et inclusif, et la promotion du rôle et de la voix des pays en développement.

Photo : VNA/CVN

Le Sommet des BRICS et les réunions connexes permettront également d'examiner et d'établir des mécanismes et modèles de coopération et d'intégration qui aideront les BRICS à devenir plus influents et à apporter davantage d'intérêts aux pays participants.

Le 23 octobre, lors du Sommet des BRICS, les dirigeants des pays membres ont adopté une Déclaration commune qui avait fourni une évaluation globale de la situation mondiale ainsi que les objectifs à long terme du groupe.

VNA/CVN