Le voyage du PM Pham Minh Chinh renforcera la coopération avec les BRICS

Sous le thème "BRICS et Sud global : construire ensemble un monde meilleur", le sommet des BRICS+ se concentrera sur la coopération entre les pays des BRICS et le Sud global pour relever les défis internationaux, notamment les situations régionales et mondiales, le développement durable, la sécurité alimentaire et énergétique.

Les BRIC ont d’abord constitué en 2006 un regroupement au niveau de ministre des Affaires étrangères de quatre pays - le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, élargi en 2011 à l’Afrique du Sud, devenant les BRICS. À ces cinq États se sont ajoutés à partir du 1er janvier l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Le groupe élargi s’appellera désormais BRICS+.

Avec l’élargissement de son adhésion, le groupe est en passe de devenir une véritable organisation internationale avec une forte représentation des pays en développement et des économies émergentes, une envergure mondiale et une influence croissante sur la politique, l’économie et la sécurité, attirant ainsi l’attention de nombreux États à travers le monde.

Ces pays occupent un poids croissant dans le monde. Ils comptent actuellement deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, six membres du G20 et plusieurs économies émergentes et en développement dynamique.

À dix membres, ils représentent près de 50% de la population mondiale et environ 37% du PIB mondial, 49% de la production mondiale de blé, 43% de la production mondiale de pétrole et 25% des exportations mondiales.

En 2024, la Russie, hôte du sommet, donne la priorité à la promotion de la coopération dans trois domaines principaux, à savoir la politique et la sécurité, l’économie et la finance, la culture et les échanges entre les peuples, sous la devise "renforcer le multilatéralisme pour le développement et la sécurité mondiale de manière équitable", selon l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi.

Cette année, la Russie prévoit de lancer environ 250 activités, dont 20 au niveau ministériel, alors qu’elle en a réalisé jusqu’à présent 85 % et a invité de nombreux pays à y participer. En conséquence, le Vietnam a été invité à s’engager dans de nombreuses activités, généralement depuis mai, le président russe ayant envoyé une invitation aux dirigeants vietnamiens de haut rang pour assister au sommet des BRICS+, a-t-il fait savoir.

La participation du chef du gouvernement vietnamien au sommet des BRICS+ continuera à affirmer la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification, de multilatéralisation des relations, étant un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, pour la paix, la coopération et le développement, a déclaré le diplomate.

Cette participation représente une opportunité pour promouvoir la coopération entre le Vietnam, les BRICS+ et leurs partenaires, un accès aux ressources abondantes et au vaste marché des BRICS+, au service des objectifs de développement national, ainsi qu’une chance de coordonner les efforts pour résoudre les questions urgentes de l’agenda mondial.

"J’espère qu’après le voyage de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh et sa participation au sommet des BRICS+ à Kazan, la coopération entre le Vietnam et les BRICS connaîtra de nouvelles avancées, répondant aux besoins de développement économique du pays et contribuant au maintien la paix et le développement dans la région et dans le monde", a-t-il conclu.

VNA/CVN