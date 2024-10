Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev

>> Le Vietnam et l'Ouzbékistan boostent les relations de coopération bilatérale

>> Vietnam - Ouzbékistan : entretien téléphonique entre les deux ministres des Affaires étrangères

>> Le Vietnam affirme ses liens avec Cuba, la Lettonie et l’Ouzbékistan

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie face au développement des relations Vietnam - Ouzbékistan après plus de 30 ans d’établissement de relations diplomatiques.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé attacher toujours de l’importance aux relations avec les pays amis traditionnels, dont l’Ouzbékistan, et a espéré que les deux parties continueront à promouvoir les fondements politiques des relations bilatérales et à intensifier les visites et les échanges de délégations, créant ainsi une dynamique pour la coopération bilatérale en fonction de leurs besoins et avantages respectifs.

Le président Shavkat Mirziyoyev a adressé ses félicitations au nouveau président vietnamien Luong Cuong et a exprimé son impression sur les réalisations récentes du Vietnam en matière de rénovation et de développement socio-économique.

Il a affirmé que le Vietnam est un partenaire fiable de l’Ouzbékistan en Asie et a espéré que le Vietnam servira de pont reliant l’Ouzbékistan et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les deux dirigeants ont été unanimes à constater que les deux parties disposent encore d’une grande marge de coopération et que les complémentarités sont évidentes, et ont convenu de rechercher des mesures visant à élargir leur coopération à d’autres domaines potentiels tels que le pétrole et le gaz, l’éducation et la formation, les échanges culturels, le tourisme, les échanges entre les peuples, et à ouvrir une ligne aérienne directe entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans les forums multilatéraux, dont les Nations unies et d’autres organisations internationales.

À cette occasion, au nom du parti, de l’État et du peuple vietnamiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses remerciements au président Shavkat Mirziyoyev pour sa solidarité avec le peuple vietnamien après le typhon Yagi.

VNA/CVN