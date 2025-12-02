Célébration solennelle du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos

La cérémonie de commémoration du 50 e anniversaire de la Fête nationale de la République démocratique populaire lao (2 décembre 1975 - 2 décembre 2025) s’est déroulée solennellement ce matin sur la place That Luang, à Vientiane.

Photos : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, a assisté à la cérémonie.

Dans son discours, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, a rappelé qu’il y a 50 ans, au même endroit, les forces révolutionnaires et le peuple lao s’étaient rassemblés pour prendre le pouvoir à Vientiane, ouvrant la voie à la proclamation de la République démocratique populaire lao le 2 décembre 1975. Il a rendu hommage aux contributions du Président Kaysone Phomvihane, du Président Souphanouvong, ainsi qu’aux dirigeants, combattants et citoyens de toutes les ethnies lao ayant sacrifié leur vie pour l’indépendance du pays.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant lao a adressé ses remerciements aux pays amis, aux partenaires de développement et aux organisations internationales pour leur soutien précieux au cours du dernier demi-siècle. Il a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre la politique extérieure de paix, d’indépendance, d’amitié et de coopération pour le développement.

La cérémonie s’est poursuivie par un défilé grandiose et solennel des forces armées et des organisations sociopolitiques, illustrant les réalisations du Laos au cours des 50 dernières années. La foule a exprimé sa foi inébranlable en un avenir prospère pour le pays, fondé par les générations précédentes et développé par les générations actuelles.

VNA/CVN