Le vice-PM permanent Nguyên Hoa Binh rencontre des groupes hongkongais

Le vice-Premier ministre (PM) permanent Nguyên Hoa Binh a tenu mardi 10 septembre des séances de travail avec des représentants de certains groupes de premier plan à Hong Kong (Chine) dans le cadre de son voyage à Hong Kong pour assister au 9 e Sommet de la ceinture et de la route.

Lors de sa rencontre avec les dirigeants de Swire Pacific, Jardine Matheson et Golden Resource Development (GR), il a salué leurs opérations au Vietnam et a affirmé que le gouvernement vietnamien s’engage toujours à soutenir et à créer toutes les conditions possibles pour que les investisseurs étrangers, en particulier ceux de Hong Kong, puissent faire des affaires à long terme dans le pays.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le Pdg de Swire Pacific, Tim Blackburn, le dirigeant vietnamien a apprécié l’expansion continue du groupe au Vietnam et a exprimé son soutien au plan d’investissement, d’affaires et d’exploitation des domaines de la maintenance aéronautique esquissé par sa filiale HAECO au Vietnam.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a suggéré à Swire Pacific et HAECO d’intensifier leurs opérations dans les secteurs de l’aviation et des boissons au Vietnam.

Tim Blackburn a loué le Vietnam comme l’économie à la plus forte croissance la plus rapide de la région, avec un environnement de l’investissement ouvert et une politique étrangère qui ont contribué à renforcer la confiance des entreprises étrangères, dont Swire Pacific.

Swire Pacific souhaite accroître ses investissements dans des domaines tels que l’aviation, l’immobilier et l’exploitation des zones de maintenance des avions dans les principaux aéroports du Vietnam, a-t-il déclaré.

Lors de la réception du directeur général du groupe Jardine Matheson, John Witt, Binh a suggéré que l’entreprise augmente ses investissements dans les domaines correspondant aux avantages du groupe et aux besoins du Vietnam, comme l’investissement dans les grandes entreprises, le développement des centres financiers, l’innovation, la transformation numérique et la haute technologie.

Pour sa part, John Witt a hautement apprécié les perspectives économiques et les opportunités d’investissement du Vietnam, ainsi que son environnement d’investissement ouvert et stable, affirmant que la nation d’Asie du Sud-Est a été la principale priorité du groupe dans la région.

Jardine Matheson va accroître ses investissements au Vietnam dans les énergies renouvelables, la finance et la construction d’hôtels de haute qualité, entre autres domaines, a-t-il ajouté.

Lors de sa rencontre avec Laurent Lam Kwing Chee, président exécutif du groupe GR, le dirigeant vietnamien a félicité le groupe et son Circle K pour leur expansion dans la logistique, contribuant au développement de la chaîne d’approvisionnement au Vietnam.

Laurent Lam Kwing Chee a déclaré que GR intensifie ses importations de riz vietnamien et prévoit d’injecter davantage de capitaux dans les centres logistiques, améliorant ainsi la chaîne d’approvisionnement du pays.

Il a également suggéré que le gouvernement vietnamien accorde plus d’attention à la promotion du riz et investisse davantage dans les infrastructures pour réduire les coûts logistiques.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a promis que le Vietnam facilitera l’investissement du groupe dans un certain nombre de domaines où il est fort.

VNA/CVN