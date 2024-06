Le Vietnam parmi les six pays de l'ASEAN avec une bonne croissance économique

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de six pays de l'ASEAN – l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam – retrouvera respectivement 4,5% et 4,7% en 2024 et 2025 contre 4% en 2023, selon les prévisions de Maybank Research Pte Ltd.

Photo : VNA/CVN

Dans un rapport intitulé ‘’Frontières de l’ASEAN : les nouveaux pionniers’’, les chercheurs de Maybank ont déclaré que la reprise de la croissance du PIB sera tirée par l'industrie manufacturière et les exportations, en particulier l'électronique, qui soutiennent une modeste reprise de la croissance au premier semestre.

Maybank a également déclaré que l'intelligence artificielle (IA), le boom des centres de données et l'augmentation de la demande mondiale d'électronique améliorent les perspectives du commerce et des investissements directs étrangers (IDE). Malgré des taux d'intérêt élevés, le renforcement des activités économiques a entraîné une reprise de la croissance des prêts dans toute l'ASEAN, a déclaré Maybank. Les dispenses de visa en Malaisie, en Thaïlande et à Singapour ainsi que l'augmentation de la capacité des vols stimulent les touristes chinois vers l'ASEAN.

Commentant le taux d’inflation de l’ASEAN, Maybank a déclaré qu’il avait fortement chuté par rapport à ses sommets de 2023 en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la crise russo-ukrainienne. Les banques centrales de l’ASEAN sont toutefois limitées dans la possibilité de réduire leurs taux directeurs, car la résilience de l’économie américaine et les taux d’intérêt américains « plus élevés depuis longtemps » ont accru les pressions sur les monnaies des marchés émergents.

Selon Maybank, la Réserve fédérale américaine devrait réduire le taux des fonds de seulement 50 points de base en 2024, à partir de septembre. Maybank a également noté que l'ASEAN est devenue l'une des destinations privilégiées alors que les sociétés multinationales (MNC) diversifient leurs chaînes d'approvisionnement manufacturières loin de la Chine. Les approbations et les demandes d'IDE vers plusieurs pays de l'ASEAN, dont la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie, ont fortement augmenté.

Dans le même temps, l'investissement privé s'est renforcé au premier trimestre de cette année en Malaisie, au Vietnam, en Thaïlande et en Indonésie, ce qui suggère que la récente augmentation des promesses d'IDE se matérialise. Les pays de l’ASEAN obtiennent des investissements non seulement des États-Unis et de leurs alliés, mais aussi de la Chine, car les IDE du pays ont fortement augmenté au Vietnam, en Thaïlande et en Malaisie depuis la réouverture.

La Malaisie semble attirer les plus gros investissements dans les centres de données, car l’IA stimule un boom des investissements dans ce secteur dans toute l’ASEAN. Il a attiré des investissements de Google, Nvidia, GDS et Equinix, tandis que la Thaïlande a obtenu des investissements d'Amazon, Microsoft et Google. Pendant ce temps, l’Indonésie a attiré Amazon, Alibaba et Edgnex, entre autres, et le Vietnam a reçu des engagements de sociétés comme Keppel, Alibaba et Gaw Capital.

VNA/CVN