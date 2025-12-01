Des milliers de personnes rassemblées pour le "Printemps vietnamien 2025"

La place Forrest à Perth, s'est parée des couleurs rouge et or pour accueillir le "Vietnamese Spring Fest - Printemps au pays natal 2025", le plus grand événement culturel de la communauté vietnamienne en Australie-Occidentale.

>> Forum d'affaires vietnamien en Australie

>> Vietnam - Australie : coopération en matière d'investissement financier

>> Les Viêt kiêu, accélérateurs de l’export vers l’Australie

Photo : VNA/CVN

Faisant du centre-ville un "village du Têt" miniature, cette manifestation a rassemblé des milliers de participants, incluant la diaspora, les étudiants et les habitants locaux, autour des valeurs traditionnelles, de la gastronomie et de l'emblématique tunique "ao dài".

L'événement a été organisé conjointement par le consulat général du Vietnam en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord, le Réseau des Talents Vietnamiens-Australiens (AVTN) et l'Association des femmes vietnamiennes d'Australie-Occidentale (WAVNWA).

Dans son discours d'ouverture, Nguyên Thanh Hà, consule générale du Vietnam, a expliqué que cet événement visait à diffuser les valeurs culturelles vietnamiennes auprès des amis internationaux, à apporter un souffle vietnamien à la belle ville de Perth, tout en servant de pont pour stimuler les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Australie-Occidentale. Elle a remercié la communauté vietnamienne pour son soutien constant aux activités du Consulat général, contribuant à bâtir une image de Vietnamiens dynamiques, unis et fiers de leur identité.

Elle a également rendu hommage aux associations pour leur rapide réponse à l'appel de solidarité envers les populations du Centre du Vietnam touchées par les inondations et les typhons, soulignant que "le partage de la diaspora est inestimable en ces moments difficiles pour le pays".

Le maire de Perth, Bruce Reynolds, a exprimé son appréciation pour la communauté vietnamienne : "La ville de Perth est très honorée d'accueillir le festival en plein centre-ville. La communauté vietnamienne est une partie essentielle de la structure multiculturelle d'ici, avec des contributions économiques, culturelles et sociales significatives." Il a affirmé le soutien de la municipalité aux événements comme celui-ci, visant à promouvoir les échanges culturels entre les communautés.

L'un des moments forts du programme fut le défilé de la collection "ao dài" de la designer La Pham, qui présentait un mélange d'innovation moderne et de tradition, mettant en valeur des matériaux vietnamiens, notamment la soie, le chanvre et les brocarts ethniques. Elle a déclaré souhaiter honorer la culture vietnamienne dans la vie contemporaine et partager avec le monde "des histoires sur les matériaux vietnamiens, la culture nationale et le savoir-faire des artisans des régions montagneuses."

Parallèlement, l'espace "village du Têt" a recréé la nostalgie de la patrie avec des stands de gastronomie vietnamienne, proposant pho, bún, bánh tráng et chè traditionnels. Les familles locales ont pu s'immerger dans la culture vietnamienne, créant un enrichissant dialogue interculturel.

Au-delà de son aspect festif, le "Xuân Quê huong 2025" a servi de plateforme commerciale, réunissant de grandes universités (comme l'Université d'Australie-Occidentale et l'Université Curtin), la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, ainsi que de nombreux entrepreneurs de la diaspora et des entreprises vietnamiennes et australiennes.

VNA/CVN