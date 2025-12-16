La communauté vietnamienne en Australie : une force née de la solidarité

Le consulat général du Vietnam à Perth (Australie-Occidentale) a organisé, le 14 décembre, une cérémonie de remise de satisfecit (certificats de mérite) destinée à honorer des étudiants et bénévoles vietnamiens pour leurs contributions exceptionnelles aux activités communautaires.

>> L’Australie-Occidentale tient en haute estime la coopération avec le Vietnam

>> Passeurs de mots : les Viêt kiêu à l’œuvre

>> Des milliers de personnes rassemblées pour le "Printemps vietnamien 2025"

Photo : Thanh Tu/VNA/CVN

Ces distinctions ont été décernées à des jeunes issus de plusieurs établissements tels que l’Université d’Australie-Occidentale (UWA), l’Université Curtin et l’Université Edith Cowan (ECU)… Ils ont joué un rôle clé dans le succès de l’événement "Xuân Quê hương 2025" (Printemps au pays natal), une grande fête culturelle et commerciale qui a rassemblé des milliers de participants au cœur de Perth le 23 novembre dernier.

Lors de la cérémonie, Nguyên Thanh Hà, consule générale du Vietnam à Perth, a salué le dévouement de la jeunesse vietnamienne en Australie-Occidentale. "Le succès de +Xuân Quê hương+ ne réside pas uniquement dans l’éclat de la scène, mais aussi dans l’esprit de responsabilité et les heures de travail silencieux des étudiants et des bénévoles. Vous représentez une génération confiante, dynamique et intégrée, tout en restant tournée vers ses racines", a-t-elle souligné.

Au nom du comité d’organisation, Hông Jackson, présidente de l’Association des femmes vietnamiennes d’Australie-Occidentale (WAVNWA), a exprimé sa fierté de voir les associations s’unir sous l’égide du Consulat général pour préserver l’identité culturelle vietnamienne.

Pour les représentants de l’Association des étudiants vietnamiens en Australie-Occidentale, Nguyên Thanh Trung et Trân Bao Thi (Celine), cette expérience a permis de renforcer les liens communautaires et d’approfondir leur compréhension de la culture traditionnelle, suscitant une fierté de promouvoir l’image du Vietnam à Perth.

L’événement s’est conclu dans une atmosphère chaleureuse, les délégués et étudiants réaffirmant leur engagement à bâtir une communauté vietnamienne en Australie-Occidentale solidaire, riche de son identité et fortement intégrée.

VNA/CVN