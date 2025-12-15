La diaspora vietnamienne en Australie bâtit des ponts entre savoir et culture

L'Association des chercheurs et experts Vietnam- Australie (VASEA) et l'Organisation des échanges culturels Vietnam - Australie (VACEO) ont tenu leur programme de bilan de fin d'année 2025 à Sydney le 14 décembre. L'événement visait à valoriser le savoir, la culture et la cohésion de la communauté vietnamienne en Australie, et a réuni plus de 300 participants représentant plusieurs générations.

S'exprimant lors de l'événement, le consul général du Vietnam à Sydney, Nguyên Thanh Tùng, a souligné la contribution significative de la communauté vietnamienne en Australie – notamment celle des intellectuels et des professionnels – à la société d'accueil et à la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Il a insisté sur le fait que, les relations entre les deux pays ayant été élevées au rang de Partenariat stratégique global, les échanges dans les domaines suivants revêtent une importance à long terme : universitaire, scientifique et technologique; éducatif et d'innovation; liens interpersonnels.

La présidente de la VACEO, Sarah Aiken (Nguyên Viêt Ha), a noté que la collaboration entre la VACEO et la VASEA a permis de créer un modèle efficace reliant savoir, culture et communauté, et que les activités d'échanges artistiques, musicaux et culturels servent de ponts entre les générations de Vietnamiens australiens.

Le programme de cette année a bénéficié du soutien de la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet. Dans le cadre de cet événement, les organisateurs ont récolté 3.000 dollars australiens (1.995 dollars américains) grâce à une tombola caritative. Les fonds sont destinés à l'initiative "Love to Love" de VASEA, visant à soutenir les familles du centre du Vietnam touchées par les récentes inondations. Il s'agissait de la deuxième campagne de collecte de fonds de VASEA cette année.

L'un des moments forts de l'événement a été la cérémonie honorant les personnalités et les collectifs exceptionnels de l'année 2025. Parmi les lauréats figuraient la doctorante Nguyên Thi Thuy Duong de l'Université de Technologie de Sydney, le professeur agrégé Nguyên Thanh Vinh de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, David Nguyên, membre de VACEO, et deux jeunes bénévoles de VACEO, An Nguyên et Tuân Nguyên.

Par ailleurs, la troupe V-Drum a été saluée comme un collectif exemplaire de jeunes Vietnamiens à Sydney, qui s'investit activement dans la préservation et la promotion de la culture vietnamienne en Australie à travers des spectacles artistiques communautaires.

Le programme s'est conclu par une soirée culturellement riche, ponctuée de musique, de danse, et de performances instrumentales et chants traditionnels.

VNA/CVN