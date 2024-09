Le Vietnam et l'OIM renforcent les liens pour améliorer la santé des migrants

Le ministère de la Santé et l'Organisation Internationale pour les migrations (OIM) ont signé le 18 septembre à Hanoï un protocole d'accord visant à renforcer la coopération, à améliorer la santé et la qualité de vie des migrants, tout en les aidant à accéder aux systèmes et aux politiques de santé nationales.