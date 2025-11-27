Incendie à Hong Kong : aucun citoyen vietnamien signalé parmi les victimes

Lors de la conférence de presse régulière tenue le 27 novembre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a répondue à une question concernant la possibilité de citoyens vietnamiens parmi les victimes de l’incendie d’un complexe d’immeubles à Hong Kong (Chine) ayant fait de nombreux morts et blessés.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a ndiqué que le ministère des Affaires étrangères avait immédiatement demandé au consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine) de contacter les autorités locales et la communauté vietnamienne pour vérifier les informations, et de se tenir prêt à mettre en œuvre les mesures de protection consulaire si nécessaire.

Selon le consulat général, aucun citoyen vietnamien n’a été recensé parmi les personnes affectées par cet incendie. La porte-parole a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

Répondant également à une question concernant la découverte du corps d’un ressortissant sud-coréen à Ho Chi Minh-Ville, Pham Thu Hang a précisé que les autorités vietnamiennes avaient informé la représentation diplomatique sud-coréenne et poursuivent l’enquête pour élucider l’affaire.

VNA/CVN