Cuisine, artisanat, culture : le Vietnam brille à Colombo

L’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne au Sri Lanka ont participé, le 23 novembre, à L'International Christmas Charity Bazaar (ICCB) dans la Grande Salle du Galle Face Hotel, à Colombo.

Photo : VNA/CVN

L’édition 2025, élargie à plus de 100 stands internationaux, a offert un espace dynamique de partage culturel et gastronomique, attirant un large public.

Parmi les stands les plus remarqués, celui du Vietnam s’est distingué par une présentation riche en identité nationale, mêlant le rouge du drapeau, les tenues traditionnelles et une variété de produits emblématiques. Le pho, les rouleaux de printemps, le café, les fruits séchés, les confiseries et les objets artisanaux ont suscité un vif intérêt.

De nombreux visiteurs ont expliqué avoir déjà découvert la cuisine vietnamienne dans des restaurants de Colombo, à travers les médias ou lors de voyages au Vietnam, et se sont montrés enthousiastes à l’idée de retrouver ces saveurs lors de la foire.

L’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, a salué la signification culturelle et humaine de l’événement, soulignant que la participation régulière du Vietnam contribue à renforcer la compréhension mutuelle et à accroître la visibilité de la culture vietnamienne au Sri Lanka.

La cheffe du Comité de liaison de la communauté vietnamienne au Sri Lanka, Nguyên Mai Trinh, a également mis en avant l’importance de cet événement pour affirmer l’identité vietnamienne et resserrer les liens au sein de la diaspora.

Selon des représentants de l'ambassade et de la diaspora vietnamienne, les recettes collectées serviront à soutenir les sinistrés des intempéries au Vietnam et à financer des actions caritatives au Sri Lanka.

VNA/CVN