Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Afrique du Sud

Dans le cadre de sa participation au Sommet du G20 et de ses activités bilatérales en Afrique du Sud, dans l’après-midi du 21 novembre (heure locale), dans la ville de Pretoria, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse Lê Thi Bich Trân et de la délégation vietnamienne de haut niveau, a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que la communauté vietnamienne en Afrique du Sud.

Les Vietnamiens de la diaspora ont formulé plusieurs propositions et recommandations concernant la garantie de leur statut juridique, la facilitation des procédures de visa et de travail pour les Vietnamiens en Afrique du Sud ; la création de conditions favorables pour l’accès aux services publics en ligne pour les compatriotes vivant loin du pays ; l’organisation d’activités communautaires ; l’enseignement du vietnamien aux enfants par des méthodes en ligne et en présentiel ; ainsi que la préservation de l’identité culturelle nationale. Ils ont également souhaité que davantage d’attention soit portée aux communautés installées dans les zones reculées et difficiles d’accès. Par ailleurs, ils ont proposé des solutions pour promouvoir la coopération en matière d’éducation, de formation et de science et technologie entre les deux pays.

Prenant la parole lors de la rencontre, le Premier ministre a souligné que les relations entre le Vietnam et l’Afrique du Sud sont des relations d’amitié traditionnelle, profondément enracinées. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud devient le principal partenaire commercial et le plus grand marché d’exportation du Vietnam en Afrique. Cependant, la coopération économique bilatérale reste encore en deçà du potentiel, des besoins et des attentes des deux peuples. Les deux parties doivent donc œuvrer pour approfondir leurs relations de manière plus substantielle, efficace et mutuellement bénéfique.

Lors de cette visite, les dirigeants des deux pays ont convenu d’élever leurs relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique. Les deux parties se sont accordées pour renforcer la coopération et les investissements dans des secteurs clés tels que l’agriculture, les ressources minérales, l’énergie propre, l’exploitation et le raffinage pétrolier ; ainsi que pour promouvoir le commerce bilatéral, le tourisme et les échanges entre les peuples, a-t-il annoncé.

Le chef du gouvernement vietnamien a informé la communauté de plusieurs points majeurs concernant la situation du pays, notamment la croissance annuelle prévue d’environ 8% en 2025, la poursuite d’une transformation du modèle de croissance visant un développement rapide et durable, basé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Il a aussi informé de la situation grave des catastrophes naturelles et des inondations qui frappent actuellement le pays.

Il a affirmé que le Parti et l’État vietnamien accordaient toujours une grande importance à la diaspora vietnamienne, la considérant comme une partie inséparable de la nation.

Ces dernières années, plusieurs politiques concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger ont été intégrées dans diverses lois telles que la Loi foncière, la Loi sur l’identification, la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la nationalité vietnamienne… Les nouvelles politiques visent à créer des conditions plus favorables pour les Vietnamiens souhaitant retourner au pays pour y vivre, travailler, étudier ou mener des recherches, ainsi qu’à permettre à la diaspora de mieux rayonner à l’international.

Le Premier ministre a enfin demandé au ministère des Affaires étrangères, à l’ambassade et aux représentations diplomatiques du Vietnam à l’étranger de continuer à bien assurer la protection consulaire et, en parallèle, de promouvoir activement la mise en œuvre des accords conclus entre les hauts dirigeants sous forme de projets et programmes concrets.

