Célébration de la Journée internationale des migrants à Hanoï

Dans l'après-midi du 19 décembre à Hanoï, l´Organisation internationale pour la migration (OIM) a organisé une célébration de la Journée internationale des migrants 2024 (18 décembre) et un débat intitulé "Every Step : Inspiration on the move" (Chaque étape : inspiration en mouvement).

Étaient présentes à l'événement la coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis, la cheffe de la délégation de l'OIM au Vietnam, Kendra Rinas, la directrice adjointe du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, Phan Thi Minh Giang, et plusieurs autres personnalités, outre nombre de jeunes.

Selon Kendra Rinas, la célébration et le débat étaient des activités visant à soutenir les efforts du gouvernement vietnamien pour promouvoir une migration sûre, ordonnée et légale. Il s'agissait également d'un forum permettant aux jeunes, y compris aux jeunes migrants, d'échanger des connaissances et des expériences sur les avantages de la migration.

Concernant les efforts du Vietnam pour garantir une migration sûre et soutenir les migrants, Phan Thi Minh Giang a déclaré que le gouvernement avait de nombreuses politiques visant à promouvoir une migration légale, sûre et ordonnée, à prévenir et combattre la migration par des voies non officielles, et à protéger les droits et intérêts légitimes des migrants.

Le Vietnam promeut la communication sur les canaux de migration légaux et sûrs, parallèlement à l’amélioration des institutions, des politiques et des lois en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains.

La coordination intersectorielle entre les organes compétents est de plus en plus étroite dans la gestion des questions migratoires ainsi que dans le soutien aux migrants. Le Vietnam dispose d'une ligne d'assistance téléphonique pour protéger les citoyens vietnamiens, de lignes d'assistance téléphonique des représentations vietnamiennes à l'étranger ainsi que d'agences compétentes pour résoudre rapidement les problèmes et soutenir les citoyens vietnamiens à l'étranger en cas d'incident, a-t-elle ajouté.

Selon Phan Thi Minh Giang, dans le processus de soutien aux migrants, le Vietnam coopère étroitement avec d'autres pays et partenaires internationaux pour créer un réseau international visant à garantir une migration légale et sûre et à prévenir la migration illégale. En particulier, le Vietnam met sérieusement et efficacement en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Global Compact for Migration - GCM).

