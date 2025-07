Le Vietnam participe à l’examen de la politique commerciale de la Norvège

Lors de la séance, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission vietnamienne, a salué les efforts de la Norvège pour maintenir un environnement d’investissement transparent et ouvert, tout en mettant en œuvre des mesures facilitant le commerce numérique. Il a notamment cité l'obligation de transmission électronique des données fiscales via le système de TVA pour le commerce électronique, une initiative pertinente dans le contexte de la réduction des coûts commerciaux et de la promotion des échanges transfrontaliers.

Le Vietnam a également pris acte de l’engagement de la Norvège en faveur du développement durable et de la croissance verte. À ce titre, l’ambassadeur a souligné la promulgation de la Loi sur les produits durables (2024) et les réformes en matière d’achat public, considérées comme des démarches concrètes pour intégrer les principes ESG (environnement, société et gouvernance) dans la politique commerciale du pays nordique.

Sur le plan multilatéral, l’ambassadeur vietnamien a salué la participation active de la Norvège aux cadres de coopération de l’OMC, notamment aux réformes portant sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle (ADPIC), aux initiatives visant à traiter les enjeux liés au changement climatique et à l’environnement ainsi qu’à l’approche transparente adoptée dans le cadre du mécanisme de filtrage des investissements.

Au niveau bilatéral, les relations commerciales entre le Vietnam et la Norvège continuent de montrer une dynamique encourageante. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 653 millions de dollars. Sur les quatre premiers mois de 2025, ce chiffre s’est élevé à 250 millions de dollars, soit une hausse de 38,3% par rapport à la même période de l’année précédente.

En matière d’investissement, à la fin avril 2025, la Norvège comptait 60 projets en activité au Vietnam, pour un capital enregistré dépassant 202 millions de dollars. Ces projets concernent l’ingénierie maritime, l’aquaculture, les énergies renouvelables et la production technologique de pointe.

Le Vietnam se félicite de l’intérêt manifesté par les entreprises norvégiennes dans le domaine de l’énergie propre, notamment leur appui au processus de transition verte et au développement de l’éolien en mer. Le pays souhaite renforcer davantage la coopération bilatérale dans des secteurs de complémentarité tels que l’agroalimentaire, les industries de consommation, les industries de soutien, l’économie maritime et les énergies renouvelables.

