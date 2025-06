Un nouveau pont pour la coopération financière Vietnam - Royaume-Uni

Le 27 juin à Londres, l’Association vietnamienne des finances et des investissements au Royaume‑Uni a été lancée pour devenir un relais stratégique réunissant experts financiers, investisseurs et entrepreneurs vietnamiens, britanniques et internationaux.

Photo : Huu Tiên/VNA/CVN

L'Association vietnamienne des finances et des investissements au Royaume-Uni (VIFA UK) a officiellement vu le jour le 27 juin en soirée à Londres. Son ambition est de s'affirmer comme un relais essentiel pour les experts financiers, investisseurs et entrepreneurs du Vietnam, du Royaume-Uni et d'ailleurs, facilitant ainsi les échanges et les opportunités d'affaires.

La VIFA UK est une organisation à but non lucratif qui réunit une centaine de membres fondateurs. Ces spécialistes, issus du Royaume-Uni, du Vietnam et d'autres pays, couvrent des domaines clés tels que la gestion d'actifs, l'investissement, le droit et la fintech.

L'association vise à créer un écosystème de coopération transfrontalière. Son objectif est de faciliter le partage de connaissances, d'expériences et d'opportunités dans les secteurs de la finance et de l'investissement.

Lors de la cérémonie de lancement, les dirigeants de VIFA ont présenté leur stratégie 2025–2028, articulée autour de trois axes majeurs : l’organisation de formations et de séminaires réguliers, accompagnés de programmes de mentorat avec des experts reconnus ; la contribution à la réflexion stratégique et à l’élaboration des politiques publiques, à travers des travaux de recherche et une expertise internationale ; l’accompagnement de la diaspora vietnamienne au Royaume-Uni et ailleurs, via un service de conseil financier destiné aux particuliers, entreprises et startups.

Photo : VNA/CVN

Christine Le, présidente fondatrice de VIFA UK, a déclaré que l’association avait pour mission de mettre en réseau les experts vietnamiens, au Vietnam comme à l’international, dans les domaines de la finance, de l’investissement et de la fintech, et de promouvoir une coopération transfrontalière renforçant la visibilité et l’influence de la communauté financière vietnamienne à l’échelle mondiale.

Installée à Londres – première place financière mondiale – et forte d’un réseau de membres actifs dans des banques d’investissement, fonds de gestion d’actifs, entreprises de fintech ou cabinets de conseil en stratégie, l’association dispose des atouts nécessaires pour suivre les grandes tendances internationales et diffuser les meilleures pratiques du secteur financier moderne.

Selon Christine Le, la VIFA UK, grâce à son réseau de spécialistes et à son expérience de terrain, est en mesure d’offrir des services de conseil, de mise en relation et de transfert de connaissances dans des domaines clés tels que les fusions-acquisitions, les introductions en bourse (IPO), la gestion des risques, la finance durable ou encore la gouvernance environnementale, sociale et sociétale (ESG).

VNA/CVN