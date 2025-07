Forum du secteur privé vietnamien 2025 prévu entre juillet et septembre

Organisé par la VYEA sous la direction des Comités centraux de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, et en coordination avec l’Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises, l’événement proposera trois cycles de discussions axés sur l’autonomie des chaînes de valeur, les mécanismes constructifs, la mondialisation de la valeur vietnamienne et les capacités stratégiques.

Ces discussions s’inscrivent dans le cadre des quatre Résolutions stratégiques du Comité central du Parti : les avancées dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique ; l’intégration mondiale dans le nouveau contexte ; la réforme du système législatif et de son application dans la nouvelle ère ; et le développement du secteur privé. Il s'agit de quatre piliers et de puissants moteurs pour le Vietnam, qui vise à devenir une nation à revenu élevé d'ici 2045.

Lors de la conférence de presse, Pham Thi Bich Huê, vice-présidente de la VYEA et présidente du Comité d'organisation, a déclaré que le Forum était un processus de dialogue structuré, passant du niveau local au niveau national, des réalités locales à la formulation des politiques, de la voix des entrepreneurs aux engagements gouvernementaux. Ses résultats seront compilés dans le Livre blanc du secteur privé vietnamien 2025, qui proposera des recommandations politiques spécifiques et concrètes au gouvernement, aux ministères et aux autorités locales.

Fort du succès des forums de 2016 et 2017, qui ont abouti à une résolution sur le développement du secteur privé, le VPSF 2025 élargira son champ d'action afin de favoriser un écosystème de dialogue durable et axé sur les politiques, doté de mécanismes clairs de retour d'information et de propositions, garantissant ainsi aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, une voix et un avenir dans un système transparent et responsabilisant.

À la suite du Forum, la VYEA prévoit de mettre en place un outil d'évaluation indépendant pour évaluer la convivialité des provinces vietnamiennes envers les entreprises. Cet outil stimulera la concurrence interprovinciale afin d'améliorer la gouvernance et de dynamiser l'indice de compétitivité provinciale. Des évaluations régulières façonneront les futures propositions politiques des dirigeants du Parti et de l'État.

La VYEA dirigera également un programme de formation ciblant 10.000 PDG du secteur privé afin de renforcer leur réflexion stratégique, leurs capacités de gouvernance et leur adaptabilité.

VNA/CVN