Le Vietnam participe à la conférence de l’Association internationale des procureurs

Photo : VNA/CVN

La conférence de cette année, qui s’est tenue les 28 et 29 novembre sur le thème "Un service de poursuite efficace à l’ère technologique", a réuni environ 140 participants de 30 pays et territoires.

Au cours d’une séance plénière spéciale sur le renforcement de la coopération internationale par l’entraide judiciaire en matière pénale et la réponse aux défis émergents, Nguyên Duy Giang a souligné le rôle du Parquet populaire suprême du Vietnam, a reconnu le soutien précieux apporté par les organes de poursuite dans le traitement des demandes d’entraide judiciaire du Vietnam et a proposé des mesures pour améliorer l’efficacité de l’activité dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la cybercriminalité.

Photo : VNA/CVN

En marge de la conférence, il s’est entretenu avec Paul Lam Ting-kwok, secrétaire à la Justice de Hong Kong, qui a invité la délégation vietnamienne à la conférence.

Les deux parties ont convenu de renforcer les négociations sur un accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Vietnam et Hong Kong, visant à renforcer la lutte contre les crimes transfrontaliers et transnationaux, la cybercriminalité et les crimes financiers. Elles ont déclaré que leurs agences renforceraient leur coopération en matière d’échange d’expertise et de formation du personnel.

VNA/CVN