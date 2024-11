Zalo, la plateforme de médias sociaux la plus populaire au Vietnam

Zalo a dépassé Facebook, TikTok et YouTube pour devenir la plateforme de médias sociaux la plus populaire au Vietnam, selon le ministère de l’Information et de la Communication (MIC).

Un rapport du MIC publié le 28 novembre montre que la plateforme développée au niveau national compte 76,5 millions d’utilisateurs actifs mensuels, surpassant les principales plateformes internationales telles que Facebook (72 millions), TikTok (67 millions) et YouTube (63 millions).

Les données du MIC concordent avec une enquête récente de Decision Lab, qui indique que Zalo est l’application de messagerie la plus appréciée au Vietnam. Dans le rapport "The Connected Consumer" de Decision Lab au troisième trimestre 2024, Zalo était en tête de la catégorie des plateformes de messagerie avec un taux de pénétration de 85%, marquant une légère augmentation de 3% par rapport au trimestre précédent. ntre-temps, les taux de pénétration de Facebook et de Messenger affichent une légère baisse, atteignant respectivement 62% et 53%.

En outre, Zalo a conservé sa position de plateforme la plus populaire parmi les trois générations (génération X, génération Y et génération Z), avec un taux d’utilisation exceptionnel. Parmi les répondants de la génération X, 75% ont préféré Zalo pour la messagerie quotidienne (messagerie occasionnelle), tandis que les taux pour Messenger et Facebook dans ce groupe étaient nettement inférieurs, à seulement 10% et 7%, respectivement.

Zalo est une application OTT qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages et de passer des appels sur des plateformes mobiles et de bureau. Développée par VNG, une entreprise technologique leader au Vietnam, Zalo a été lancée pour la première fois en 2012 en tant qu’application mobile et est rapidement devenue populaire non seulement au Vietnam, mais aussi dans des pays comme les États-Unis, le Japon, la République de Corée, l’Australie, l’Allemagne, le Myanmar et Singapour. L’application permet aux utilisateurs d’envoyer des messages et de passer des appels gratuits entre comptes tant qu’ils disposent d’une connexion Internet.

Aujourd’hui, Zalo propose également une large gamme d’utilitaires supplémentaires, notamment le partage de courtes vidéos ; achat de billets de cinéma, de train, de bus et d’avion, paiement de factures et réservation de taxis, entre autres. Selon VNG, Zalo compte aujourd’hui 77,6 millions d’utilisateurs actifs par mois et près de 1,97 milliard de messages envoyés quotidiennement. Ces performances impressionnantes soulignent la domination de Zalo et son engagement à améliorer l’expérience utilisateur grâce à un développement continu.

VNA/CVN