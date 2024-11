Un centre mobile pour sensibiliser à la conservation de la nature

Le projet «Conservation durable de la faune sauvage» est mis en œuvre avec deux objectifs principaux : "la création d’un environnement de vie durable et sûr pour les espèces sauvages menacées sur le territoire de la province de Dông Nai" et "la sensibilisation de la population de Hanoi à la conservation de la nature, afin de réduire les risques sur la demande de consommation illégale de produits issus de la faune sauvage".

L’une des principales activités de sensibilisation est la création d’un centre nature mobile. Le centre utilise trois bus d’exposition mobiles sur le thème de la conservation, équipés de technologies modernes telles que la conception graphique, les modèles de spécimens 3D, la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et les effets mécaniques pour transmettre des messages éducatifs à tous les visiteurs.

La zone d’activités en plein air comprend des jeux et des activités interactives pour transmettre des messages sur la conservation de la faune et attirer la participation de la communauté.

Durant la mise en œuvre, le centre nature mobile s’adressera aux habitants de Hanoi dans des lieux publics tels que des centres commerciaux, des zones touristiques, des universités et des sièges du gouvernement.

SVW espère que le centre recevra le soutien et la collaboration des agences gouvernementales, des médias, des organisations et des lieux prévus pour diffuser avec force le message de la conservation de la nature et de la faune.

Le centre devrait être mis en service à la fin 2024 ou au début 2025. SVW espère que le le centre nature mobile recevra le soutien et l’accompagnement des agences d’État, de la presse et de la communication, ainsi que la coordination et le soutien des unités et des sites attendus en vue de pouvons diffuser fortement le message de protection de la nature, tout en sensibilisant et en modifiant les comportements de consommation d’animaux sauvages au sein de la communauté.

