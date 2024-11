Le président Luong Cuong rencontre le chef de l'exécutif de Hong Kong (Chine)

Lee Ka-chiu a affirmé que Hong Kong attachait de l’importance au développement de relations substantielles et mutuellement bénéfiques avec le Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que les relations économiques et commerciales entre les deux parties avaient encore beaucoup de potentiels à développer, rappelant que le Vietnam était le 2e partenaire commercial de Hong Kong au sein de l’ASEAN.

Le président Luong Cuong a déclaré que le Vietnam considérait toujours le développement de ses relations de bon voisinage et de son partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité de premier rang dans sa politique étrangère.

Il a en outre souligné que le Vietnam respectait et soutenait toujours la politique "un pays, deux systèmes", la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et les réglementations connexes. Il a également affirmé son soutien au développement prospère de Hong Kong.

Afin de renforcer la coopération dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de demander aux organes et localités concernés de se coordonner activement pour mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants du Vietnam et de la Chine, de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de promouvoir la mise en place de cadres de coopération, d’élargir et d’améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération économique et commerciale, d'investissement et financière, de promouvoir la coopération dans la connectivité stratégique, d’encourager les entreprises de Hong Kong à investir dans les domaines de la connectivité des infrastructures à grande échelle, de l'innovation, de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire et de transition énergétique.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coordination dans les domaines de la protection des citoyens, de la justice et de l'application des lois, de créer des conditions plus favorables à la communauté vietnamienne à Hong Kong (Chine), de développer activement les échanges et la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du travail et du tourisme, et de se coordonner au sein des cadres et mécanismes de coopération économique multilatérale dont les deux parties sont membres.

