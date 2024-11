L’Association d’amitié Vietnam - Singapour souffle ses 10 bougies

Présent à la célébration, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a souligné les contributions importantes de la VSFA depuis sa création en 2014, un an après l’élévation des liens entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique.

Au cours de la dernière décennie, Singapour est devenu le deuxième investisseur au Vietnam et son quatrième partenaire commercial au sein de l’ASEAN. Les 18 parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) ont joué un rôle crucial dans la croissance des exportations et la création de la valeur ajoutée, a-t-il indiqué.

Nguyen Minh Vu a attribué les réalisations de la VSFA à un leadership visionnaire, à une approche axée sur la communauté et à sa capacité à mobiliser des ressources auprès de divers partenaires. Il l’a encouragée à participer à de nouveaux projets stratégiques en matière de connectivité verte et numérique, favorisant ainsi une coopération innovante entre le Vietnam et Singapour.

De son côté, Donald Tsang, chargé d'affaires a.i de Singapour au Vietnam, a salué le rôle de la VSFA dans l'approfondissement du partenariat stratégique bilatéral par le biais de relations interpersonnelles. Il a affirmé l'engagement de l’ambassade de Singapour à l'aider à faire progresser les liens entre les deux pays dans la nouvelle ère du Vietnam.

Pour sa part, le président de la VSFA, Vu Viet Ngoan, a souligné l'accent mis par son association sur le renforcement de la compréhension économique et culturelle entre les deux pays.

A cette occasion, la VSFA a reçu un satisfecit du Premier ministre pour ses réalisations de 2019 à 2023, renforçant encore son rôle de passerelle entre le Vietnam et Singapour.

