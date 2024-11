Côn Dao : valorisation du patrimoine naturel et engagement pour la biodiversité

L'événement souligne les efforts du Parc national de Côn Dao pour préserver et valoriser les patrimoines naturels, tout en sensibilisant à la protection de l'environnement de manière durable. Par ailleurs, il constitue une opportunité de mettre en lumière la biodiversité du district de Côn Dao afin de contribuer à son développement touristique.

105 arbres patrimoniaux

Lors de la cérémonie, l'Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l'environnement (VACNE) a remis un certificat de reconnaissance à 24 arbres patrimoniaux nationaux au comité de gestion du parc national de Côn Dao. Parmi ces arbres, figurent un amandier sur l'île de Bay Canh, âgé de 237 ans (7 m de diamètre, 17 m de hauteur), un autre situé sur la plage d'Ông Dung, âgé de 155 ans (4,6 m de diamètre, 14 m de hauteur), un morgeline sur la plage de Bai Dai, âgé de 237 ans (7,9 m de diamètre, 25 m de hauteur), ainsi qu’un groupe de 21 érables sur l'île de Cau, âgés de 119 ans (diamètre maximal de 2,74 m). À ce jour, le district de Côn Dao recense un total de 105 arbres patrimoniaux, incluant diverses espèces telles que les amandiers, les érables et les lilas des Indes.

À cette occasion, l'Organisation des records du Vietnam (VietKings) a également décerné un certificat établissant un record pour l’île de Hon Trung comme sanctuaire d'oiseaux marins à la plus forte densité de reproduction au Vietnam. Hon Trung, une petite île de près de 2 hectares, inhabitée et recouverte uniquement d’herbes et de rochers, abrite une population importante d’espèces rares d’oiseaux marins, telles que la sterne écorcheur, la sterne huppée, l’oriole à ventre blanc, le serin et la sterne à tête grise.

Lors de son discours, le directeur du comité de gestion du parc national de Côn Dao, Nguyên Khac Pho, a souligné l'importance de cet événement. Il a rappelé qu'il reflète les efforts conjoints du parc et de la communauté locale pour préserver et promouvoir les valeurs du patrimoine naturel. Ce travail contribue non seulement au développement durable de l’environnement, mais sensibilise également à la protection de la nature et du patrimoine culturel. Ces initiatives permettent de diversifier l'offre touristique, en créant des produits axés sur la découverte et la préservation, renforçant ainsi le développement économique local et la visibilité de Côn Dao, ainsi que de la province de Bà Ria-Vung Tàu, auprès des touristes nationaux et internationaux.

Nguyên Khac Pho a également précisé que cet événement est une opportunité de mettre en valeur le potentiel écotouristique de Côn Dao. Les visiteurs peuvent explorer des paysages naturels magnifiques, découvrir des espèces endémiques de flore et de faune, et participer à des activités de protection de l’environnement. Ce modèle de tourisme durable profite à la fois aux touristes, aux communautés locales et aux écosystèmes.

Selon des enquêtes préliminaires, le parc national de Côn Dao abrite 1.077 espèces végétales, réparties dans 640 genres et 160 familles de plantes vasculaires supérieures, ainsi que 155 espèces animales, comprenant 25 mammifères, 85 oiseaux, 32 reptiles et 13 amphibiens.

La végétation du parc est typique des écosystèmes forestiers tropicaux insulaires, incluant des forêts de feuillus sempervirentes, semi-décidues, des bambouseraies et des mangroves côtières. Outre la préservation des écosystèmes naturels, des efforts de recherche scientifique et de conservation ont été entrepris, notamment la reforestation après la tempête Linda en 1997 ou la plantation de mangroves sur du sable et du corail mort. Par ailleurs, le parc national se concentre également sur la valorisation des arbres anciens, porteurs de grandes valeurs culturelles, éducatives, historiques et écologiques.



Conservation des tortues marines

Le même après-midi, le comité de gestion du Parc national de Côn Dao, en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a organisé la cérémonie de clôture du programme volontaire de conservation des tortues marines 2024.

Selon le rapport, en 2024, plus de 140 volontaires ont participé au programme. Répartis en sept groupes, ils ont débuté leurs activités à Côn Dao le 13 juin pour les achever le 21 août, cumulant un total de 1.232 jours de travail. Ces bénévoles ont aidé les gardes du parc national à réaliser diverses tâches essentielles, notamment la surveillance et le déplacement sécurisé de 424 nids de tortues marines contenant 44.006 œufs, ainsi que le relâchement de 12.238 bébés tortues à la mer. Ils ont également nettoyé les lacs d'éclosion, guidé et sensibilisé les touristes à la protection des tortues et des ressources naturelles, collecté des déchets sur les petites îles, et transformé ces derniers en outils éducatifs promouvant la conservation et la protection de l'environnement.

Le programme volontaire de conservation des tortues marines, lancé par l’UICN en coopération avec le parc national de Côn Dao en 2014, a suscité un grand intérêt au sein de la communauté. Depuis sa création, il a accueilli plus de 500 volontaires venus épauler les gardes forestiers pendant la haute saison de ponte, de juin à septembre chaque année. Les participants proviennent d’horizons variés : étudiants, fonctionnaires, entrepreneurs, médecins, avocats, artistes, enseignants, journalistes, et bien d'autres encore.

Grâce à cet engagement collectif, le programme a non seulement renforcé les efforts de conservation des tortues marines, mais également contribué à sensibiliser un large public à l’importance de préserver la biodiversité marine. Ce modèle collaboratif témoigne de la synergie entre les communautés locales, les institutions scientifiques et les passionnés de nature pour protéger un patrimoine naturel précieux.

Texte et photos: Tân Dat-Huynh Son/CVN