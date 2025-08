Préparatifs pour la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité

>> Hanoï se prépare à accueillir la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité

Photo : VNA/CVN

Présidant la conférence, le général Pham Thê Tung, vice-ministre de la Police et chef du Comité de pilotage des préparatifs de la cérémonie, a souligné que cet événement d’envergure internationale affirmait la confiance de la communauté mondiale envers la capacité, l'engagement et la responsabilité du Vietnam à faire face aux défis de sécurité non traditionnels mondiaux.

L'objectif de cette conférence était de passer en revue et d'évaluer l'avancement des préparatifs et des mesures de sécurité, afin de définir les tâches et solutions prioritaires à mettre en œuvre pour garantir une cérémonie solennelle, professionnelle et parfaitement sécurisée.

Au cours des discussions, les représentants des départements compétents des ministères de la Police et des Affaires étrangères, ainsi que de l'Association nationale de cybersécurité, ont présenté l'état d'avancement des préparatifs. Les débats ont permis d'aborder les difficultés rencontrées et de proposer des solutions concrètes pour accélérer le processus.

En conclusion, le vice-ministre Pham Thê Tung a insisté sur le fait que le succès de cette cérémonie constituait une mission politique importante pour l'ensemble du système politique, plaçant les ministères de la Police et des Affaires étrangères en première ligne. Il a appelé à viser un triple objectif : la réussite sur le fond ; la garantie de la sécurité, de la sûreté et du protocole diplomatique ; et la promotion de l'image et de la culture du Vietnam sur la scène internationale.

Il a également demandé de s'appuyer sur l'expérience acquise lors de l'organisation d'événements internationaux récents, comme le Sommet P4G, et de prendre strictement des mesures de sécurité pour assurer le bon déroulement de la cérémonie, sans la moindre faille, afin de contribuer à son plein succès.

VNA/CVN