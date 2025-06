Montée en puissance de la cybercriminalité en Afrique

Escroqueries en ligne, rançongiciels et sextorsion numérique: la cybercriminalité est en forte recrudescence en Afrique de l'Ouest et de l'Est, constituant plus de 30% de tous les crimes signalés malgré l'amélioration opérationnelle des moyens de lutte, a annoncé Interpol.