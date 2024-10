Jalon historique dans les relations entre l'UNESCO et le Vietnam

Photo : Thu Hà/VNA/CVN

À la veille de cette visite, le directeur général adjoint de l’UNESCO, Xing Qu, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que le prochain événement constituerait un jalon historique dans les relations entre les deux parties.

Il a affirmé que l’UNESCO était heureuse d’accueillir le plus haut dirigeant vietnamien et qu’il s’agirait d’une occasion de célébrer la bonne coopération entre le Vietnam et l'UNESCO, et de la promouvoir dans les années à venir.

Selon le directeur général adjoint de l’UNESCO, depuis l’adhésion du Vietnam à l'UNESCO en 1976, la coopération bilatérale a enregistré un développement très impressionnant. Le Vietnam s'est révélé être un membre très actif dès les premiers jours de sa participation, soutenant de nombreuses initiatives de l'UNESCO, ratifiant et soutenant de nombreuses conventions et recommandations de l'organisation.

La mise en œuvre d'initiatives

L'ouverture du Bureau de l'UNESCO au Vietnam en 1999 a contribué à renforcer les relations entre les deux parties. Cette année, le Bureau de l'UNESCO au Vietnam fête son 25e anniversaire, ce qui témoigne de la bonne coopération bilatérale au niveau national.

Xing Qu a déclaré que l'UNESCO appréciait hautement la vision stratégique et les politiques du Vietnam plaçant la culture au centre, considérant la culture comme le principal levier du développement durable. Il a ajouté que l’UNESCO tenait également en haute estime les efforts du Vietnam pour protéger la diversité culturelle de ses peuples et promouvoir leur rôle dans le processus d'élaboration des politiques et de gestion du patrimoine, contribuant ainsi à encourager l'intérêt public et les investissements.

Photo : VNA/CVN

L'UNESCO salue le soutien et les contributions actives du Vietnam à l'UNESCO en promouvant rôle de la culture dans les Objectifs du Développement Durable (ODD) et l'Agenda 2030, a indiqué Xing Qu.

Il a assuré que l'UNESCO était prête à soutenir la candidature du Vietnam à ses mécanismes, à l’aider à améliorer les capacités institutionnelles et le personnel en matière de gestion des ressources naturelles, de réponse aux défis de la sécurité des ressources en eau et du changement climatique, ainsi qu'à mettre en œuvre les recommandations de l'UNESCO sur la science ouverte pour promouvoir les sciences, les technologies et l’innovation au service du développement national durable à travers le Programme hydrologique intergouvernemental.

Le Vietnam occupe actuellement des postes dans cinq agences clés de l'UNESCO. En outre, il continue d'être un partenaire de confiance de l'UNESCO dans la formulation de propositions et la mise en œuvre d'initiatives visant à promouvoir le rôle et la position de l'UNESCO dans le nouveau contexte mondial.

Un engagement ferme

Xing Qu a hautement apprécié le rôle actif du Vietnam, pays pionnier dans la politique plaçant la culture au centre du développement, ainsi que son soutien aux projets pilotes de l'UNESCO sur les indicateurs culturels à l'horizon 2030 pour mesurer les contributions de la culture à la mise en œuvre des ODD. Il a également estimé le fort soutien du Vietnam aux efforts de l'UNESCO de faire de la culture un objectif de développement distinct dans l'Agenda mondial pour l'après-2030.

Le directeur général adjoint de l’UNESCO a constaté que dans le domaine de l'éducation, le ferme engagement politique du Vietnam en faveur de la réalisation de l’ODD 4 (Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie) était démontré très clairement dans de nombreuses résolutions au plus haut niveau et dans les politiques dans tous les aspects de l'éducation. Le Vietnam fait toujours preuve d’un engagement ferme en faveur d’une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous.

En outre, l'UNESCO apprécie hautement les contributions du Vietnam aux forums internationaux. Le Vietnam partage et échange toujours de manière proactive des leçons sur la promotion des valeurs des titres attribués par l’UNESCO.

Récemment, lors du 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique (8th Asia Pacific Geoparks Network Symposium) tenu à Cao Bang du 8 au 15 septembre 2024, le Vietnam a présenté des propositions très concrètes pour développer le Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO, a-t-il rappelé.

Xing Qu a affirmé qu'il s'agissait de contributions spécifiques à la coopération efficace entre l'UNESCO et le Vietnam au cours de ces derniers temps, ajoutant que l’UNESCO considérait le Vietnam comme un modèle de coopération efficace entre l'UNESCO et ses pays membres.

VNA/CVN