Le Vietnam apprécie le soutien de l'ONU dans son processus de développement

Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a reçu le 17 octobre à New York, M me Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam.

Dang Hoàng Giang a affirmé que le Vietnam appréciait toujours l'accompagnement et le soutien de l'ONU, notamment celle de la coordonnatrice résidente, dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et d'autres stratégies et plans de développement. L'ambassadeur a partagé des contenus essentiels que le Vietnam promouvrait à l'ONU, tels que la mise en œuvre du Pacte pour l'avenir, le Pacte numérique mondial, la Convention sur la cybercriminalité, la promotion des droits de l'homme...

L'ambassadeur vietnamien a demandé à l'ONU de continuer à soutenir le Vietnam dans le partage d'expériences, de connaissances et de recommandations politiques, en particulier dans les domaines de la réponse au changement climatique, de l'éducation, de la formation et de la transformation numérique, en promouvant l'égalité des sexes, les sciences et technologies, la finance pour le développement.

Mme Pauline Tamesis a hautement apprécié les contributions croissantes du Vietnam aux activités onusiennes, tout en affirmant que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait toujours une affection particulière envers le Vietnam.

La coordonnatrice résidente a remercié le Vietnam pour son soutien et a pris note des suggestions de l'ambassadeur Dang Hoàng Giang sur les domaines où l'ONU pourrait participer plus activement à l'avenir. Elle a souhaité que l'ONU puisse continuer à contribuer activement au processus d'élaboration des politiques et plans de développement socio-économique du Vietnam.

