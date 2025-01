La Malaisie renforce la collaboration entre l'ASEAN et les BRICS

En tant que présidente actuelle de l'ASEAN, la Malaisie peut proposer une discussion entre les pays d'Asie du Sud-Est et les BRICS pour diversifier les liens commerciaux et réduire la dépendance à l'égard des partenaires traditionnels.

Photo : Bernama/VNA/CVN

Datuk Rais Hussin, président et directeur général d'Emir Research et expert en politique régionale, a déclaré que cette initiative approfondirait l'engagement avec les marchés émergents et ferait progresser l'intégration économique de l'ASEAN, en particulier compte tenu des incertitudes actuelles sur la scène mondiale.

La Malaisie, ainsi que la Thaïlande, ont été admises comme pays partenaires des BRICS à compter du 1er janvier 2025, tandis que l'Indonésie est devenue membre à part entière le 6 janvier. Avec l'inclusion des trois pays de l'ASEAN et des nouveaux membres que sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis, les BRICS représentent désormais environ la moitié de la population mondiale et plus de 41% du Produit intérieur brut (PIB) mondial, ce qui offre d'immenses opportunités de marché pour l'ASEAN.

C’est pourquoi le Premier ministre Datuk Seri Anwar Ibrahim a toujours insisté sur le fait que l’ASEAN et la Malaisie, en particulier, pourraient tirer profit d’une amélioration des échanges commerciaux et d’une augmentation des exportations avec les BRICS, dont les membres d’origine sont le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, selon Datuk Rais Hussin.

Par exemple, la Malaisie peut aider l’Asie du Sud-Est à s’appuyer sur le Partenariat économique global régional (RCEP) de 15 pays en négociant des accords sectoriels plus inclusifs qui ouvrent les marchés aux petites et moyennes entreprises de la région.

Les pays membres des deux groupements, dont certains sont très développés, comme la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, peuvent explorer des investissements d’infrastructures partagés, en particulier dans les énergies renouvelables et non renouvelables.

L’ASEAN s’efforce de diversifier ses liens commerciaux avec le réseau BRICS-Plus ou BRICS+, par lequel l’organisation intergouvernementale elle-même élargit les possibilités de former des alliances au sein et entre les continents pour les économies en développement.

Compte tenu des défis rencontrés ces dernières années, notamment les confinements mondiaux et régionaux liés à la COVID-19, Datuk Rais Hussin a déclaré que la Malaisie, en tant que présidente de l’ASEAN, peut également ouvrir la voie au renforcement des chaînes d’approvisionnement en lançant des initiatives visant à améliorer les infrastructures transfrontalières et les systèmes de chaîne d’approvisionnement numérique.

Cela permettra de tirer parti des analyses de données en temps réel pour gérer les stocks, l’approvisionnement et la logistique des produits de base, renforçant ainsi la résilience de chaque nation face aux chocs d’approvisionnement mondiaux.

Il a ajouté qu’un cadre similaire pourrait également être étendu à d’autres intrants industriels largement utilisés pour renforcer la sécurité économique globale, ce qui constitue sans aucun doute un rôle essentiel que la Malaisie peut jouer en tant que présidente de l’ASEAN.

VNA/CVN